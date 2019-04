Triệt phá đường dây đánh bạc qua internet trên trang Fx88.com

Theo đó, cơ quan công an đã tạm giam 10 đối tượng có hành vi đánh bạc trong đường dây, 12 đối tượng đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc. Trong số những đối tượng tham gia tổ chức, có 1 đối tượng mang quốc tịch nước ngoài.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã bước đầu khai nhận hành vi đánh bạc trái phép thông qua website fx88.com.

Cơ quan công an đang lấy lời khai của các đối tượng.

Trước đó ngày 23/4, theo chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động cùng các lực lượng chức năng khác đã tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đội tượng liên quan đến đường dây đánh bạc fxx88.com tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Long An, Phú Yên, Đồng Nai, Bạc Liêu, Cà Mau.