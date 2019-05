Màn vượt ngục dùng “chiêu” rượu và thịt chó của Văn Kính Dương

Ở lần trốn trại đặc biệt của Văn Kính Dương, sau khi điểm danh, cả buồng giam lấy thịt chó và uống rượu, sau đó có 2 phạm nhân do uống rượu đã pha sẵn với thuốc ngủ nên say và đi ngủ trước.

Văn Kính Dương được dẫn giải đến tòa sáng 7/5. Ảnh: Zing.

Chiều 7/5, TAND TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi tại phiên xét xử bị cáo Văn Kính Dương (tức Trần Ngọc Hiếu, 39 tuổi) và 9 đồng phạm trong đường dây sản xuất ma túy được coi là lớn nhất

Bị cáo Văn Kính Dương bị Viện KSND TP.HCM truy tố về 5 tội: sản xuất trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

PV đã tìm hiểu về lần trốn trại "đặc biệt" của đối tượng Văn Kính Dương.

Cụ thể, ngày 28/2/2008, Văn Kính Dương bị TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xử phạt 5 năm tù giam về tội "Cướp giật tài sản", thi hành án tại trại giam Thanh Lâm - Bộ Công an ở Thanh Hóa.

Trong thời gian thi hành án, ngày 11/10/2008, Dương lại có hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", và sau đó bị xử phạt 7 năm tù.

Theo đó, tổng hợp hình phạt của 2 bản án là gần 11 năm tù.

Thế nhưng, vào khoảng 21h ngày 13/6/2010, tại trại giam Thanh Lâm - Bộ Công an, cán bộ phân trại số 4 bắt quả tang Văn Kính Dương có hành vi "Trốn khỏi nơi giam".

Sau đó, Văn Kính Dương được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa để điều tra, xử lý.

Dương được giam giữ tại buồng giam số 4, nhà giam K1, trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa để chờ truy tố xét xử.

Tuy nhiên, do có ý định bỏ trốn từ trước nên Dương cùng một số phạm nhân chuẩn bị công cụ phương tiện để thực hiện hành vi "Trốn khỏi nơi giam".

Cụ thể, sáng ngày 3/11/2010, Mã Thanh Phương bị trích xuất ra tòa xét xử về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đến trưa, xét xử xong, Phương quay về buồng giam đem theo quà thăm nuôi của gia đình và một con chó là thực phẩm đã luộc chín để Phương liên hoan cùng các phạm nhân trong buồng giam số 4.

Khi Phương bị đưa đi xét xử, tại buồng giam Văn Kính Dương đưa cho Đoàn Quốc Thành mấy viên thuốc ngủ, nói Thành tán nhỏ thành bột và cho vào 2 cốc nhựa.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, sau khi điểm danh kiểm tra buồng xong, cả buồng giam lấy thịt chó ra ăn và uống rượu (rượu được làm từ cơm thừa, đường, hoa quả cho vào xô ủ lên men và chắt lấy nước uống). Sau đó, có 2 phạm nhân do uống rượu đã pha sẵn với thuốc ngủ nên say và đi ngủ trước.

Đến khoảng 18h30, cả nhóm gồm: Văn Kính Dương, Mã Thanh Phương, Trần Văn Tài, Lê Hồng Hạnh và Đoàn Quốc Thành cùng ngồi uống trà và bàn việc trốn khỏi nơi giam.

Dương lấy ra từ dưới gối 1 khung cưa kim loại đã được tháo rời cùng 1 bó lưỡi cưa sắt, Dương lắp lại thành 1 cái cưa. Sau đó, lần lượt Dương, Hạnh, Phương, Tài thay nhau trèo lên để cưa song sắt ô khung thoáng gió.

Cưa xong vào khoảng 20h, Phương lấy điện thoại gọi ra ngoài nhờ đồng bọn giúp sức.

Đến khoảng 0h ngày 4/11/2010 Thành được đồng bọn đẩy lên trước nhưng do thể hình to không chui qua lọt ô thông gió nên ở lại.

Còn Hạnh, Dương, Phương, Tài lần lượt chui ra, trèo lên nóc nhà giam đi về phía cuối dãy nhà và tụt xuống vườn rau, dùng dây, găng tay đã chuẩn bị từ trước và mang theo chăn phủ qua hàng rào điện hạ thế, vượt qua 2 lần tường rào bảo vệ của trại giam thoát ra ngoài.

Phương gọi điện cho người ở bên ngoài đi xe taxi đến đón cả nhóm bỏ trốn.

Đến ngày 12/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa tách hồ sơ vụ án đối với bị can Văn Kính Dương chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM nhập vào vụ án "Mua bán, tàng trữ sản xuất trái phép chất ma túy" để điều tra, truy tố, xét xử chung.