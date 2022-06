Vì sao Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch bị bắt giam?

Sáng 22/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Quách Văn Đức (SN 1959) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tín Nghĩa để điều tra về tội “Vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự.



Các lệnh nói trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Quách Văn Đức.

Ngay sau khi công bố các quyết định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của ông Quách Văn Đức tại khu phố Nhất Hoà, Phường Hiệp Hoà, TP.Biên Hoà; đồng thời thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của ông Quách Văn Đức ở Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch tại địa chỉ đường số 7, khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch.

Qua khám xét, Cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu liên quan để phục vụ cho công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Khám xét nơi ở của ông Đức. Ảnh: CAĐN

Theo điều tra ban đầu, việc khởi tố, bắt tạm giam ông Quách Văn Đức vì liên quan đến sai phạm trong quá trình thực hiện dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh. Dự án có diện tích khoảng 500ha tại 2 xã: Long Tân, Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) do Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch làm chủ đầu tư.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án nói trên, xử lý theo quy định của pháp luật.

