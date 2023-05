Vì sao 7 cựu lãnh đạo TP HCM được đề nghị dỡ phong toả tài sản?

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn gửi Chủ tịch UBND TP HCM về việc đề nghị dỡ phong tỏa đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu, đứng tên của 7 cựu cán bộ, lãnh đạo TPHCM liên quan vụ án đã xét xử.



Họ gồm: Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM; Nguyễn Hữu Tín, cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM; Đào Anh Kiệt, cựu Giám đốc Sở TN&MT TP HCM; Nguyễn Hoài Nam, cựu Bí thư quận ủy quận 2; Trương Văn Út, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đất TP HCM; Lê Văn Thanh, cựu Phó Chánh văn phòng UBND TP HCM; Nguyễn Thanh Chương, cựu Trưởng phòng Đô thị Văn phòng UBND TP HCM.

Khu đất "vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng. (Ảnh: VNN)

Theo nội dung văn bản, trong quá trình điều tra, để đảm bảo thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát và việc thi hành án trong các vụ án: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất 15 Thi Sách; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất 8-12 Lê Duẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có công văn đề nghị UBND TP HCM chỉ đạo các đơn vị chức năng tạm dừng giao dịch chuyển nhượng toàn bộ tài sản do 7 bị can sở hữu, đứng tên.

Đến nay, các vụ án trên đã được đưa ra xét xử theo đúng quy định pháp luật và bản án đã có hiệu lực. Cục Thi hành án Dân sự TP Hà Nội và Cục Thi hành án Dân sự TP HCM đều đã có công văn xác nhận 7 người trên đã thi hành xong các nghĩa vụ theo quyết định thi hành án.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của 7 người này, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo các đơn vị chức năng không tiếp tục thực hiện việc tạm dừng giao dịch chuyển nhượng đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu, đứng tên của họ.

