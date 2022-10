Kê biên, phong tỏa 4.000 tỷ đồng vụ án Tân Hoàng Minh

Ngày 1/10, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đang quyết liệt, tập trung lực lượng điều tra các vụ án theo đúng tiến độ, theo phương châm thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan cho người vô tội, xử lý một vụ để cảnh tỉnh một vùng, lĩnh vực, làm không ngừng nghỉ, làm rõ đến đâu xử lý đến đó.

Trung tướng Tô Ân Xô.

Đến nay vụ Việt Á đã khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn 28 bị can, vụ Cục lãnh sự 21 bị can, Tân Hoàng Minh 7 bị can, Bộ Công an sẽ tiếp tục mở rộng điều tra trong thời gian tới.

Điểm đặc biệt, đây là các vụ án kinh tế, nên trong quá trình tố tụng, Bộ Công an rất chú trọng điều tra xác minh, làm rõ nguồn tài chính, nguồn tiền đi, đến, các tài sản của các đối tượng để khi khởi tố vụ án, bị can, số tài sản, nguồn tiền được phong toả, kê biên để bảo đảm thu hồi tiền cho người dân và nhà nước.

Ví dụ, trong vụ Tân Hoàng Minh, số tài sản được kê biên phong toả là 4.000 tỷ đồng, vụ việc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tài sản thiệt hại 150 tỷ đồng, nhưng số tài sản các đối tượng bị kê biên lên tới 1.150 tỷ đồng, tài sản nhà nước được bảo đảm.

Đó là điểm mới trong các vụ án kinh tế , làm sao kiểm soát nguồn tiền, tài sản của các bị can bảo đảm người bị hại, người dân, Nhà nước không bị ảnh hưởng, thiệt hại.

