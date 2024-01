Vi phạm của tài xế vụ xe khách lao xuống vực ở Đà Nẵng

Ngày 23/1, UBND xã Hòa Bắc, TP Đà Nẵng xác nhận, trên cao tốc La Sơn - Túy Loan vừa xảy ra vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong. Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 23/1, ô tô khách BKS 47D-01067 đi theo tuyến Đắk Lắk - Huế, khi đến Km 36 đường cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc thì tự gây tai nạn, lao xuống vực. Tài xế là anh Phương Thanh Tùng (SN 1988, trú tỉnh Đắk Lắk). Trên xe ngoài 3 người là tài xế và phụ xe còn có 19 hành khách.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời có mưa to, gió lớn. Nhận tin báo, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng và kéo xe khách gặp nạn ra khỏi vực sâu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Dưới góc pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 02 người chết, 20 người bị thương, thiệt hại về tài sản rất lớn nên cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để làm căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy, lái xe có lỗi, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến vụ tai nạn xảy ra thì sẽ khởi tố người lái xe này về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 để xử lý theo quy định của pháp luật. Còn trường hợp kết quả xác minh cho thấy vụ tai nạn không có lỗi của người điều khiển phương tiện, do yếu tố khách quan mang lại hoặc do lỗi kĩ thuật thì sẽ không khởi tố vụ án hình sự, tuy nhiên nhà xe này cùng với người điều khiển phương tiện vẫn có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với các nạn nhân.

Theo quy định của pháp luật thì người của pháp nhân gây ra thiệt hại thì pháp nhân, có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân rồi sau đó mới yêu cầu người gây thiệt hại bồi hoàn trở lại. Bởi vậy trong vụ tai nạn giao thông này, các nạn nhân bị thương tích và thân nhân của các nạn nhân tử vong có quyền yêu cầu nhà xe này phải bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm. Ngoài ra cũng xem xét làm rõ các vé xe này có bảo hiểm hay không để làm các thủ tục để bảo hiểm chi trả quyền lợi cho hành khách trong vụ tai nạn này.

Thiệt hại được bồi thường bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút và bồi thường tổn thất về tinh thần. Đối với nạn nhân tử vong thì còn thêm khoản bồi thường về chi phí mai táng. Đối với những thiệt hại về tài sản thì bồi thường theo thiệt hại thực tế xảy ra. Các bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường và hình thức bồi thường, nếu không thỏa thuận được thì có thể đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Cường, trong vụ việc này nguyên nhân vụ tai nạn làm gì cần phải làm rõ để có căn cứ giải quyết vụ việc, đồng thời để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông có thể xảy ra.

Có thể thấy rằng, với những chuyến xe đường dài thì mọi vấn đề an toàn cần phải được kiểm soát tốt hơn để đảm bảo an toàn cho các hành khách, cho những người tham gia giao thông và cho chính những người lái xe. Để giảm thiểu những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm khốc thì ngoài việc kiểm soát hành vi của người điều khiển phương tiện còn phải kiểm tra ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông và các yếu tố kĩ thuật an toàn của phương tiện trước và trong quá trình di chuyển.