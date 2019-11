VEC nói nguyên nhân đường dẫn cao tốc gần 35 nghìn tỉ nứt toác

Đường dẫn cầu Bà Ngôn thuộc gói thầu A1 dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi xuất hiện sụt, nứt gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện qua lại.



Ngày 7/11, chủ đầu tư VEC thông tin chính thức nguyên nhân xuất hiện sạt lở tại đây.

Theo VEC, cầu Bà Ngôn (vượt FO06) nằm trên tuyến đường ngang từ TP Tam Kỳ đi hồ Phú Ninh (Quảng Nam) vượt qua tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi tại lý trình Km66+455.

Đây là một hạng mục thuộc gói thầu A1, do liên doanh Tổng công ty Xây dựng số 1 và Công ty TNHH Kỹ thuật và xây dựng Lotte thi công.

Đường dẫn cao tốc cầu Bà Ngôn sụt, nứt toác rất nguy hiểm.

Phần đường dẫn đầu cầu mố A1 và phần cầu chính cầu Bà Ngôn đã hoàn thành thi công, nhưng phần đường dẫn đầu cầu mố A2 được đắp cao 6m chưa được hoàn thiện các hạng mục mái taluy đắp, gia cố đá hộc xây tứ nón; gia cố mái taluy âm dọc theo đường dẫn đầu cầu bằng đá hộc xây để bảo vệ nền đường do các hộ dân tại thôn Trung Đàn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh cản trở không cho thi công.

Việc chưa hoàn thiện mái taluy, xây đá hộc kè mái taluy và tứ nón chân khay của đoạn đường dẫn đầu cầu mố A2 cầu Bà Ngôn đã dẫn đến hiện tượng sụt lún đường dẫn lên cầu bên phải tuyến.

VEC cho rằng trong suốt quá trình thi công đắp nền đường dẫn hai đầu cầu, nhà thầu thường xuyên bị các hộ dân cản trở thi công, mà nguyên nhân do người dân có ý kiến việc giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng của huyện Phú Ninh chưa thỏa đáng.

Do việc cản trở thi công kéo dài, công tác thi công bị đình trệ, ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GT-VT, Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã làm việc và đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ lực lượng an ninh bảo vệ thi công nhằm thi công hoàn thiện.

UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo bảo vệ thi công vị trí này hai đợt (ngày 10-13/8 và ngày 2-4/4/2019). Tuy nhiên, các hộ dân vẫn tiếp tục cản trở thi công, các hạng mục còn lại như đắp hoàn thiện mái taluy và tứ nón chân khay của đoạn đường dẫn đầu cầu mố A2 cầu Bà Ngôn vẫn không thể hoàn thành theo thiết kế được duyệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu công trình.

Hiện trường sạt lở.

Thời gian qua, khi phát hiện đường đầu cầu có dấu hiệu của việc sụt trượt, Ban QLDA đã có các văn bản yêu cầu nhà thâu tiếp tục hoàn thiện công trình. Tuy nhiên người dân địa phương vẫn tiếp tục cản trở nên nhà thầu không thể thi công, khắc phục.

Hướng xử lý khắc phục tình trạng sụt lún đường dẫn đầu cầu vượt Bà Ngôn thì VEC đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.

VEC cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo sẽ tiếp tục bảo vệ thi công vị trí này, nhưng cho đến thời điểm hiện tại việc bảo vệ thi công vẫn chưa được thực hiện.

Theo chủ đầu tư, thời điểm đóng hiệp định khoản vay của Dự án với Ngân hàng Thế giới (WB) đã kết thúc vào ngày 29/4/2019, chủ đầu tư đang đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền bố trí vốn để tiếp tục triển khai, hoàn thiện.

Về việc xuất hiện vết nứt trên đường dẫn lên cầu Bà Ngôn, VEC cũng đã yêu cầu nhà thầu thực hiện xử lý. Tuy nhiên khi nhà thầu thực hiện, người dân địa phương đã cản trở và không cho nhà thầu thi công thực hiện công tác sửa chữa. VEC sẽ tiếp tục yêu cầu nhà thầu có kế hoạch cụ thể về thời gian.

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tuyến đi qua địa phận tỉnh Quảng Nam liên tiếp xuất hiện hư hỏng nặng nề.

Sáng 7/11, ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Quảng Nam kiêm Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh đã ký văn bản gửi Cục Quản lý đường bộ 3 và VEC đề nghị nhanh chóng khắc phục hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông đường dẫn cầu Bà Ngôn thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi.

Cầu Bà Ngôn là cầu FO06a, Km66+455 thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường dẫn phía bên phải đường cao tốc đã bị nứt dọc mặt đường, hở rộng và sụt trượt sâu hơn 30cm; tường hộ lan can bị trượt cong vênh theo nền đường, rất nguy hiểm cho người và phương tiện đi lại.

Do vậy, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam đề nghị Cục Quản lý đường bộ 3, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam chỉ đạo các bên liên quan kiểm tra, khẩn trương xử lý, khắc phục để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến đường.