Động “nhền nhện” phục vụ khách Trung Quốc A-Z ở Đà Nẵng

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an quận Ngũ Hành Sơn, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP kiểm tra quán karaoke Thủy Tinh Tím KTV Amethyst, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đã phát hiện 37 người dương tính với chất ma túy, trong đó có 12 người Việt Nam, 18 người Trung Quốc, 6 người Hàn Quốc...

Khách bị kiểm tra hành chính tại karaoke Thủy Tinh Tím KTV Amethyst. Tiến hành kiểm tra 3 phòng karaoke, lực lượng phát hiện có nhiều vật dụng được sử dụng để sử dụng ma túy dạng Ketamin. Theo điều tra của cơ quan Công an, chủ quán là một phụ nữ nguyên quán Trung Quốc, thường trú tại TP HCM nhưng chưa chính thức khai trương. Quán có trang bị thiết bị âm thanh hiện đại, có DJ người Trung Quốc điều hành. Họ đặt tour thông qua các ứng dụng và trang mạng xã hội như webchat, skype, weibo..., tour trọn gói, khép kín từ việc di chuyển, lưu trú và các hoạt động ăn chơi khác tại Đà Nẵng. Đường dây này dẫn tour ăn chơi khép kín từ di chuyển, lưu trú, đánh bạc và các hoạt động ăn chơi khác… tại Đà Nẵng. Trong số các tụ điểm ăn chơi có là động lắc ở karaoke Thủy Tinh Tím KTV Amethyst .