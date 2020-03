Cận mặt loạt “dê già” bệnh hoạn sàm sỡ phụ nữ gây phẫn nộ

Ngày 11/3, Công an phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đã lấy lời khai ban đầu của Đ.K., 25 tuổi, ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên để xử lý vì có hành vi sàm sỡ phụ nữ. Khoảng 8h ngày 6/3, K.Đ., 21 tuổi, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, An Giang đang đi bộ trên đường thì bất ngờ xuất hiện 1 thanh niên mặc áo trắng chạy xe máy áp sát, dùng tay bóp vùng kín rồi rú ga bỏ chạy. Sau đó người này tiếp tục lái xe máy đến khu vực khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức thì xảy ra tai nạn giao thông. Đến khoảng 14h45 cùng ngày, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của chị Đ., Công an phường Bình Đức xác định thanh niên có hành vi sàm sỡ là K. nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, K. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Được biết K. hiện là điều dưỡng tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang. Thầy giáo Nhà Thiếu nhi TP HCM sàm sỡ nữ sinh: Còn nhớ năm 2019, ông Hà Tài Sáu, Phó giám đốc Nhà Thiếu nhi TP HCM, cho biết, sau khi phụ huynh tố thầy giáo có hành vi sàm sỡ học sinh, ban giám đốc đã làm việc với các cá nhân liên quan đồng thời đã quyết định đình chỉ, cắt hợp đồng lao động đối với thầy giáo dạy Tin học bị phụ huynh tố sàm sỡ nữ sinh. Lãnh đạo Nhà Thiếu nhi TP HCM biết thêm, đã cho thầy giáo trong video làm bản tường trình sự việc, đồng thời mời phụ huynh của nữ sinh làm việc. Trong bản tường trình, thầy giáo cho rằng ông nhìn thấy hình dán dưới mắt cá chân của học sinh, tưởng là hình xăm, nên yêu cầu cho xem. Trước đó, một phụ huynh cho biết con của bà đang theo học lớp Tin học căn bản ở Nhà Thiếu nhi TP HCM - báo lại rằng thầy giáo chỉ mở game cho học viên sử dụng. Trong khi đó, ông ta thường vuốt tóc, nựng má, sờ đùi học sinh nữ. Phụ huynh này rất bức xúc, quyết định cùng con gái đến lớp Tin học để theo dõi, quay clip làm bằng chứng. Nguyễn Hữu Linh bị tuyên 1 năm 6 tháng tù về tội dâm ô: Sáng 6/11/2019, HĐXX phúc thẩm TAND TP HCM đã bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm 1 năm 6 tháng tù đối với ông Nguyễn Hữu Linh - cựu phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng - về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trước đó, khoảng 21h10 ngày 1/4/2019, ông Linh đi cùng thang máy với cháu C. để lên tầng 11 của chung cư Galaxy 9. Khi trong thang máy chỉ còn cháu C. và ông Linh thì ông Linh có hành vi dùng tay phải sờ vào má, áp sát mặt mình vào mặt của cháu C. rồi buông cháu C. ra. Cháu C. đã phản ứng, dùng tay phải che mặt mình rồi di chuyển lại đứng gần cửa thang máy thì bị Linh tiếp tục dùng tay phải choàng qua vai phải, kéo ghì cháu C. lùi về phía sát mình. Cháu C. có phản ứng cúi khom người xuống. Khi thang máy mở cửa thì ông Linh buông C. ra. Cháu C. vùng bỏ chạy suýt té thể hiện sự hoảng sợ và về kể ngay cho cha mẹ biết. Gia đình bé phẫn nộ và yêu cầu ban quản lý chung cư trích xuất ngay camera để tìm thủ phạm. Tuy nhiên sau đó, gia đình bị hại đã yêu cầu không xử lý hình sự đối với ông Linh. Nhưng 20 ngày sau, ông Linh bị các cơ quan chức năng khởi tố, truy tố. Cô gái bị sàm sỡ ở chung cư Mipec: Ngày 1/9/2019, một đoạn video đăng tải trên mạng ghi lại một cảnh một người đàn ông có hành động được cho là sàm sỡ với một cô gái tại hầm B2 tổ hợp chung cư - thương mại Mipec Long Biên (Hà Nội). Đại diện Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết danh tính kẻ sàm sỡ rồi hành hung cô gái trong hầm chung cư Mipec Long Biên được xác định là Đào Đức Thành (SN 1973, trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội).Tại cơ quan công an, Thành khai nhận do có uống rượu, không làm chủ được hành vi nên đã có hành động không đúng mực với cô gái trong tầng hầm gửi xe. Cụ thể, Thành dùng tay sờ vào đùi của cô gái. Sau đó, nhiều người có mặt ở khu vực đó vào can ngăn và xảy ra xô xát với Thành. Đại diện Công an quận Long Biên cũng cho biết, nạn nhân của vụ việc là chị L.H.M. (SN 1991) đã làm đơn trình báo gửi cơ quan an đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sàm sỡ nữ sinh trong thang máy chỉ bị phạt 200 nghìn đồng: Ngày 18/3/2019, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng cưỡng hôn cô gái trẻ trong chung cư Golden Palm gây xôn xao dư luận. Trước đó, vụ việc chị Phan H.V. (20 tuổi) bị người đàn ông ăn mặc lịch sự tên là Đỗ M.H. (37 tuổi, ở Hải Phòng) sàm sỡ trong thang máy chung cư Golden Palm (quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến dư luận tỏ ra vô cùng bức xúc. Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị này đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với đối tượng Đỗ Mạnh H. với số tiền 200 nghìn đồng về hành vi “Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”, quy định điểm a, khoản 1, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Xem thêm video: Nữ sinh tố bị phụ xe buýt sàm sỡ, hành hung. Nguồn: VTC 14.

Ngày 11/3, Công an phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đã lấy lời khai ban đầu của Đ.K., 25 tuổi, ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên để xử lý vì có hành vi sàm sỡ phụ nữ. Khoảng 8h ngày 6/3, K.Đ., 21 tuổi, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, An Giang đang đi bộ trên đường thì bất ngờ xuất hiện 1 thanh niên mặc áo trắng chạy xe máy áp sát, dùng tay bóp vùng kín rồi rú ga bỏ chạy. Sau đó người này tiếp tục lái xe máy đến khu vực khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức thì xảy ra tai nạn giao thông. Đến khoảng 14h45 cùng ngày, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của chị Đ., Công an phường Bình Đức xác định thanh niên có hành vi sàm sỡ là K. nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, K. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Được biết K. hiện là điều dưỡng tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang. Thầy giáo Nhà Thiếu nhi TP HCM sàm sỡ nữ sinh: Còn nhớ năm 2019, ông Hà Tài Sáu, Phó giám đốc Nhà Thiếu nhi TP HCM, cho biết, sau khi phụ huynh tố thầy giáo có hành vi sàm sỡ học sinh, ban giám đốc đã làm việc với các cá nhân liên quan đồng thời đã quyết định đình chỉ, cắt hợp đồng lao động đối với thầy giáo dạy Tin học bị phụ huynh tố sàm sỡ nữ sinh. Lãnh đạo Nhà Thiếu nhi TP HCM biết thêm, đã cho thầy giáo trong video làm bản tường trình sự việc, đồng thời mời phụ huynh của nữ sinh làm việc. Trong bản tường trình, thầy giáo cho rằng ông nhìn thấy hình dán dưới mắt cá chân của học sinh, tưởng là hình xăm, nên yêu cầu cho xem. Trước đó, một phụ huynh cho biết con của bà đang theo học lớp Tin học căn bản ở Nhà Thiếu nhi TP HCM - báo lại rằng thầy giáo chỉ mở game cho học viên sử dụng. Trong khi đó, ông ta thường vuốt tóc, nựng má, sờ đùi học sinh nữ. Phụ huynh này rất bức xúc, quyết định cùng con gái đến lớp Tin học để theo dõi, quay clip làm bằng chứng. Nguyễn Hữu Linh bị tuyên 1 năm 6 tháng tù về tội dâm ô: Sáng 6/11/2019, HĐXX phúc thẩm TAND TP HCM đã bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm 1 năm 6 tháng tù đối với ông Nguyễn Hữu Linh - cựu phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng - về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trước đó, khoảng 21h10 ngày 1/4/2019, ông Linh đi cùng thang máy với cháu C. để lên tầng 11 của chung cư Galaxy 9. Khi trong thang máy chỉ còn cháu C. và ông Linh thì ông Linh có hành vi dùng tay phải sờ vào má, áp sát mặt mình vào mặt của cháu C. rồi buông cháu C. ra. Cháu C. đã phản ứng, dùng tay phải che mặt mình rồi di chuyển lại đứng gần cửa thang máy thì bị Linh tiếp tục dùng tay phải choàng qua vai phải, kéo ghì cháu C. lùi về phía sát mình. Cháu C. có phản ứng cúi khom người xuống. Khi thang máy mở cửa thì ông Linh buông C. ra. Cháu C. vùng bỏ chạy suýt té thể hiện sự hoảng sợ và về kể ngay cho cha mẹ biết. Gia đình bé phẫn nộ và yêu cầu ban quản lý chung cư trích xuất ngay camera để tìm thủ phạm. Tuy nhiên sau đó, gia đình bị hại đã yêu cầu không xử lý hình sự đối với ông Linh. Nhưng 20 ngày sau, ông Linh bị các cơ quan chức năng khởi tố, truy tố. Cô gái bị sàm sỡ ở chung cư Mipec: Ngày 1/9/2019, một đoạn video đăng tải trên mạng ghi lại một cảnh một người đàn ông có hành động được cho là sàm sỡ với một cô gái tại hầm B2 tổ hợp chung cư - thương mại Mipec Long Biên (Hà Nội). Đại diện Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết danh tính kẻ sàm sỡ rồi hành hung cô gái trong hầm chung cư Mipec Long Biên được xác định là Đào Đức Thành (SN 1973, trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội).Tại cơ quan công an, Thành khai nhận do có uống rượu, không làm chủ được hành vi nên đã có hành động không đúng mực với cô gái trong tầng hầm gửi xe. Cụ thể, Thành dùng tay sờ vào đùi của cô gái. Sau đó, nhiều người có mặt ở khu vực đó vào can ngăn và xảy ra xô xát với Thành. Đại diện Công an quận Long Biên cũng cho biết, nạn nhân của vụ việc là chị L.H.M. (SN 1991) đã làm đơn trình báo gửi cơ quan an đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sàm sỡ nữ sinh trong thang máy chỉ bị phạt 200 nghìn đồng: Ngày 18/3/2019, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng cưỡng hôn cô gái trẻ trong chung cư Golden Palm gây xôn xao dư luận. Trước đó, vụ việc chị Phan H.V. (20 tuổi) bị người đàn ông ăn mặc lịch sự tên là Đỗ M.H. (37 tuổi, ở Hải Phòng) sàm sỡ trong thang máy chung cư Golden Palm (quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến dư luận tỏ ra vô cùng bức xúc. Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị này đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với đối tượng Đỗ Mạnh H. với số tiền 200 nghìn đồng về hành vi “Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”, quy định điểm a, khoản 1, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Xem thêm video: Nữ sinh tố bị phụ xe buýt sàm sỡ, hành hung. Nguồn: VTC 14.