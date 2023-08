Vai trò của Trưởng bộ phận thư ký tài chính AIC vừa về đầu thú?

"Cánh tay phải" của cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn



Mới đây, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tiếp nhận Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC đã về nước đầu thú.

Nguyễn Thị Thu Phương là đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Theo cơ quan điều tra, Phương về nước đầu thú để được xem xét, hưởng khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, Nguyễn Thị Thu Phương bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Do bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Nguyễn Thị Thu Phương đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã. Mới đây cơ quan điều tra ra quyết định đình nã đối với Nguyễn Thị Thu Phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thu Phương và các bị can khác.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Thu Phương được Nguyễn Thị Thanh Nhàn phân công là Trưởng bộ phận thư ký tài chính, phục vụ cho hoạt động thu, chi riêng, không hạch toán vào sổ sách kế toán Công ty AIC.

Các công ty AIC, Mopha, Phúc Hưng, Công nghệ cao, Uy tín Toàn cầu đều là những công ty do Nguyễn Thị Thanh Nhàn thành lập, phân công nhân viên Công ty AIC đứng tên đại diện pháp luật hoặc Kế toán trưởng và giao Nguyễn Thị Thu Phương cùng Bộ phận thư ký tài chính điều hành hoạt động.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ Công ty AIC không đủ năng lực tài chính, nếu dự thầu tại Dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, công ty sẽ không trúng thầu. Dù vậy, để Công ty AIC, Công ty Mopha trúng 6 gói thầu tại Dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, cựu Chủ tịch AIC đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn (kế toán trưởng) điều chỉnh hệ số thanh toán nợ ngắn hạn trong các Báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012 để tham dự thầu.

Công ty AIC trúng các gói thầu, nhưng báo cáo tài chính 3 năm 2010-2012 của Công ty AIC do Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Đỗ Văn Sơn ký cung cấp cho chủ đầu tư không đúng với báo cáo tài chính đã nộp cho cơ quan thuế.

Báo cáo tài chính thực tế gửi cơ quan thuế các năm 2010, 2011, 2012 có hệ số thanh toán nợ ngắn hạn dưới 1, cựu Chủ tịch AIC đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn điều chỉnh tăng “tài sản ngắn hạn” và điều chỉnh giảm “nợ ngắn hạn” trên các báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012 để hệ số thanh toán nợ lớn hơn hoặc bằng 1. Sau đó, thuê Công ty kiểm toán KTV xác nhận với mục đích đủ điều kiện dự thầu. Kết luận điều tra cho rằng, Công ty AIC đã gian lận, vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu.

Tại Dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, bị can Phương đã giúp cựu Chủ tịch AIC điều hành các công ty “quân xanh” trong hệ sinh thái AIC tham dự thầu, ký mục Kế toán trưởng tại các Báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012 trong hồ sơ dự thầu của Công ty Phúc Hưng.

Bị can Phương còn chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền của Bộ phận thư ký tài chính nộp thay các cổ đông để góp vốn vào các công ty “quân xanh” trong hệ sinh thái gồm Công ty Mopha, Công ty Công nghệ cao, Công ty Uy tín Toàn cầu (bản chất cổ đông chỉ đứng tên không góp vốn) để đi dự thầu cho Công ty AIC.

Trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Nguyễn Thị Thu Phương đã bỏ trốn nên Cơ quan điều tra chưa ghi được lời khai. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ tài liệu thu thập được (báo cáo tài chính, sao kê tài khoản), lời khai của Đỗ Văn Sơn - Kế toán trưởng, lời khai của giám đốc các công ty “quân xanh” trong hệ sinh thái AIC, lời khai nhóm nhân viên Thư ký tài chính, Cơ quan điều tra cho rằng, có đủ cơ sở kết luận bị can Phương đã giúp Nguyễn Thị Thanh Nhàn điều hành các công ty trong hệ sinh thái tham dự thầu Dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh để làm “quân xanh” cho Công ty AIC và Công ty Mopha trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Hành vi của Phương đã vi phạm Điều 12 Luật Đấu thầu năm 2005, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đầu thú có được xem là tình tiết giảm nhẹ?

Trao đổi với PV, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, sau khi bị can đang bị truy nã mà đầu thú, cơ quan tố tụng sẽ tiến hành đình nã, ra lệnh bắt tạm giam để tiến hành các hoạt động điều tra. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành hỏi cung, yêu cầu bị can viết tường trình, cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan để làm rõ hành vi của mình và hành vi của các đồng phạm khác nếu có.

Thông thường đối với các bị can đã bị truy nã mà tự nguyện đến cơ quan điều tra để đầu thú sẽ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý tội phạm để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thông tin từ lời khai và các chứng cứ mà các bị can này cung cấp rất quan trọng trong việc xem xét đánh giá toàn diện vụ án, làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án, làm cơ sở để các cơ quan tiến hành tố tụng sớm kết thúc vụ án.

Trường hợp, Nguyễn Thị Thu Phương nhận tội, lời nhận tội phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã được cơ quan điều tra thu thập và tòa án xét xử xác định bị can này phạm tội, tình tiết đầu thú có thể được xem xét là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cũng là những tình tiết giảm nhẹ đáng kể trách nhiệm hình sự. Trường hợp bị can có những lời khai, cung cấp những thông tin quan trọng, phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý tội phạm cũng sẽ được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Đây là vụ án hình sự phức tạp, có nhiều bị can bị khởi tố, điều tra về các tội danh khác nhau, trong đó có các bị can thuộc nhóm cán bộ nhân viên của Công ty AIC, các bị can thuộc nhóm cán bộ ngành y tế và các cơ quan tổ chức có liên quan...Do đó, việc các bị can đang bị truy nã mà đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là những tình tiết quan trọng, bởi sẽ có những thông tin kịp thời để vụ án sớm được giải quyết.

