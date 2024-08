Tài xế xe tải 2 lần cán nạn nhân: Dấu hiệu tội giết người

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa chỉ đạo điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến người đàn ông tử vong trên quốc lộ 51, địa bàn phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa.



Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa để điều tra vụ việc. Trong đó, các lực lượng nghiệp vụ thu thập đầy đủ thông tin, củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra về hành vi cố ý giết người của tài xế xe tải.

Hình ảnh vụ tai nạn giao thông.

Thông tin vụ tai nạn, khoảng 11h40 ngày 28/8, xe tải biển số 71H-012.25 do tài xế Đ.M.T. (28 tuổi, tỉnh Bến Tre) điều khiển di chuyển trên quốc lộ 51 theo hướng từ huyện Long Thành đi thành phố Biên Hòa.

Khi đến cây xăng V.N. trên quốc lộ 51, chiếc xe tải trên va chạm với xe máy biển số 83P2-936.91 do anh T.H.D. (38 tuổi, trú tại tỉnh Bình Dương) điều khiển đi cùng chiều bên phải, khiến anh D. tử vong tại chỗ.

Đáng chú ý, clip ghi lại hình ảnh vụ tai nạn cho thấy, xe tải sau khi va chạm với người đi xe máy đã dừng lại vài giây nhưng sau đó, tài xế xe tải tiếp tục di chuyển vào cây xăng, cán qua người nạn nhân.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp nhìn nhận, theo clip ghi lại vụ tai nạn cho thấy, tài xế xe tải đã gây tai nạn khiến người đi xe máy tử vong nên sẽ bị xem xét xử lý hình sự.

Tình huống dẫn đến vụ tai nạn theo nội dung clip cho thấy, tài xế xe tải đã thiếu chú ý quan sát khi chuyển hướng dẫn đến va vào xe máy đang chạy cùng chiều. Không dừng lại ở đó, sau khi đâm vào nạn nhân, tài xế xe tải tiếp tục cán qua người nạn nhân.

Đây là hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với lỗi thiếu chú ý quan sát, có dấu hiệu của tội danh theo quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự. Điều đáng chú ý là vụ việc còn có dấu hiệu của tội giết người khi người điều khiển chiếc xe ô tô tải này đã 2 lần cán qua người nạn nhân từ bánh trước đến bánh sau xe ô tô.

Do đó, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can người điều khiển chiếc xe tải này về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra vụ án, nếu có căn cứ cho thấy, tài xế ô tô tải có động cơ mục đích, biết rõ nạn nhân đã bị đâm ngã xuống đường nhưng vẫn cố tình lái xe để bánh sau xe chèn qua người nạn nhân dẫn đến tử vong thì sẽ chuyển tội danh sang tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự.

Khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, cùng là hành vi có lỗi, gây ra cái chết của người tham gia giao thông nhưng nếu vô ý đối với hậu quả nạn nhân tử vong (lỗi vô ý) thì hành vi là vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, người thực hiện sẽ bị xử lý hình sự theo điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp nếu lỗi là cố ý (có thể là cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp) dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong, đó là hành vi giết người. Bởi vậy, trong trường hợp có căn cứ cho thấy tài xế xe tải biết rõ là đã đâm vào người nạn nhân, nạn nhân đã ngã dưới gầm xe của mình mà không giữ nguyên hiện trường để cấp cứu nạn nhân, cố tình tiếp tục điều khiển phương tiện cho bánh sau chèn lên nạn nhân mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra, đây được xác định là hành vi giết người.

Một người bình thường sẽ nhận thức được rằng để xe ô tô cán qua người có thể dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong, người điều khiển chiếc xe ô tô này biết rõ điều đó nhưng cố tình điều khiển xe ô tô cán qua người nạn nhân, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra.

Đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu của lỗi cố ý đối với hậu quả chết người xảy ra. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ thận trọng xem xét làm rõ hành vi dừng xe rồi tiếp tục di chuyển khiến cho bánh sau xe chèn lên nạn nhân để xác định tài xế xe tải có cố ý tước đoạt trái pháp luật tính mạng của nạn nhân hay không để xử lý về tội giết người.

Luật sư Cường chỉ ra một thực trạng diễn ra thời gian qua khi có một số trường hợp người lái xe nhận thức sai lầm là nếu gây tai nạn giao thông mà nạn nhân thương tích, phải điều trị dài ngày, mức bồi thường lớn hơn là trường hợp nạn nhân tử vong. Do đó khi gây tai nạn giao thông, họ sẽ cố tình cho xe tiếp tục cán qua nạn nhân để hi vọng sẽ bồi thường ít hơn.

Tuy nhiên, những người này không hiểu rằng nếu vô ý gây ra thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông, mức hình phạt không quá 15 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Còn nếu cố ý dùng phương tiện giao thông để đâm vào người khác dẫn đến tử vong có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến tử hình về tội giết người.

Bởi vậy, ngoài việc làm rõ tình tiết của các vụ tai nạn giao thông, xác định hậu quả là do lỗi cố ý hay vô ý gây ra, cơ quan tiến hành tố tụng cũng cần làm rõ nguyên nhân sự việc để thực hiện các giải pháp phòng ngừa. Các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.