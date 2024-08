Người giữ "kỷ lục" số tiền án, tiền sự trong giới giang hồ Việt Nam

Nhắc đến giới giang hồ đất Hải Phòng không thể bỏ qua cái tên khuấy đảo một thời, Phạm Đình Nên (hay còn gọi là Cu Nên, SN 1957). Nên là người gốc Hải Phòng, là con trai út trong gia đình có 4 anh chị em. Anh trai của Nên đã hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ nên gia đình chỉ còn lại mỗi gã là con trai. Vì vậy mọi sự yêu thương, chiều chuộng gia đình dồn hết cho cậu út. Nên có vẻ ngoài khá đẹp trai với dáng người cao ráo, trắng trẻo nhưng đi cùng với đó là gương mặt lạnh lùng, lì lợm đến đáng sợ. Nghề nghiệp chính của Nên là thực hiện các hành vi phạm tội, đánh bạc, cố ý gây thương tích… Từ năm 1970 đến năm 1989, Nên có 11 tiền sự về tội trộm, cướp giật, cố ý gây thương tích, 2 lần bị đi tập trung cải tạo. Cộng hết các số lần phạm tội, cho đến khi bị bắt – ngày 15/3/1995 – Nên là tên giang hồ giữ kỷ lục về số tiền sự, tiền án trong “lịch sử” tội phạm Việt Nam. Năm 1987, sau khi đi tập trung cải tạo về, Nên chia tay vợ, xuất cảnh trái phép ra nước ngoài trên một chiếc thuyền. Cứ tưởng, sang được miền đất hứa, nhưng Nên phải ở trại tị nạn Hồng Kông và đến năm 1989 thì phải hồi hương. Những năm 1990, Lâm “già”, Dung “Hà” đã định danh trong giới giang hồ, còn Cu Nên mới vào “nghề” nhưng lại thích đụng độ “bề trên”, thích nổi loạn để soái ngôi. Vì thế, cờ bạc, đâm chém, sử dụng hàng “nóng” là “vũ khí” mà Cu Nên tích cực thể hiện để khẳng định đẳng cấp và nhen nhóm cho sự lật đổ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngôi nhà trước đây Nên ở trong một cái ngõ lớn và sâu. Nên ra “quy định” với mọi công dân trong ngõ: 19h là giờ “giới nghiêm”, mọi người trong các nhà “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nên tuyên bố, nếu ai không thực hiện, xảy ra “sự cố” gì, tự chịu trách nhiệm. Giải thích cho cái sự ngông này, người ta nói: Nên có quá nhiều thù oán nên ra “luật giới nghiêm” để bảo vệ chính mình và gia đình mình. Gia đình Nên sau đó chuyển về số 112 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền. (Ngôi nhà ở 122 Lạch Tray của Cu Nên) Tại đây, có lần gia đình Nên bị trộm "hỏi thăm". Thấy động, trộm nhảy qua tường, chạy mất. Nên cùng đám đệ tử đuổi theo dọc đường Lạch Tray, vừa đuổi, vừa hô nhưng không bắt được trộm. Trên đường về, vì bực tức Nên cùng đồng bọn thấy người nào đánh người đó, một tên trong số đệ tử của Nên đã dùng lê đâm vào sườn người đi đường. Nên gọi xích lô, đưa cho người này 50.000 đồng đi điều trị vết thương và không quên “lời dặn”: “Cấm tố cáo. Nếu tố cáo, cả gia đình ăn đất.” (Ảnh minh họa, nguồn internet) “Bề trên” Dung “Hà”, Lâm “già” không nuôi đàn em trong nhà, Cu Nên thì khác. “Đại bản doanh” của Nên lúc nào cũng có ít nhất là 6 đệ tử, được nuôi ăn, ở, được trang bị vũ khí, được mua sắm đồ trang sức nhưng không được trả lương. Dung “Hà” và Lâm “già” bất đắc dĩ mới dùng hàng “nóng” và thường giấu lẹm việc mình có hàng “nóng”, nhưng Nên thì phô ra. Cụ thể, khi bị bắt, khám xét nhà Nên, cơ quan điều tra thu được rất nhiều súng: 1 tiểu liên, 1 AK cưa nòng, 1 K54, 2 súng ngắn, 1 súng thể thao, 1 lựu đạn, 47 viên đạn các loại… (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đầu những năm 90, Cu Nên là một tên giang hồ giàu có bậc nhất ở đất Cảng với chiếc xế hộp giá vài chục cây vàng và ngôi nhà to nhất trên mặt đường Lạch Tray được mua lại đất của 5 hộ. Cu Nên còn nổi tiếng là kẻ đào hoa, có khá nhiều phụ nữ thích. Đáng chú ý, Nên chỉ mê đắm những người phụ nữ đã có gia đình, đẹp nền nã, dịu dàng hoặc phụ nữ có cá tính, khác người. Thời ấy, nhiều người đồn lại rằng Cu Nên đã “chết” ngay từ lần đầu tiên gặp vợ một người bạn trong giang hồ. Người bạn giang hồ kia đang thuộc hàng dưới cơ so với Cu Nên nên chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Uất ức vì bị bạn trắng trợn cướp mất vợ đẹp, gã giang hồ kia âm thầm tìm cách đẩy Cu Nên vào vòng lao lý. Cu Nên bị Trung tá Trường Tam bắt sống trong lần đội hình sự đặc nhiệm H88 tung quân vây bắt tại nhà riêng của hắn ở số 112 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng vào ngày 15/3/1995. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi Cu Nên bị bắt, chính “tình địch”, kẻ bị hắn cướp vợ đã khai báo với cơ quan công an nhiều thông tin quan trọng để phá án. Cũng là dân trong giang hồ, người này nắm khá rõ dường đi nước bước, cách kiếm tiền bẩn của gã giang hồ đa tình. Những hành vi và thông tin mà cơ quan điều tra có được về Cu Nên đã đưa ông trùm này đến cái án tử hình vào 5h30 ngày 7/4/1997. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Cận mặt giang hồ bắn chết 2 đối thủ ở Phú Quốc.

Nhắc đến giới giang hồ đất Hải Phòng không thể bỏ qua cái tên khuấy đảo một thời, Phạm Đình Nên (hay còn gọi là Cu Nên, SN 1957). Nên là người gốc Hải Phòng, là con trai út trong gia đình có 4 anh chị em. Anh trai của Nên đã hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ nên gia đình chỉ còn lại mỗi gã là con trai. Vì vậy mọi sự yêu thương, chiều chuộng gia đình dồn hết cho cậu út. Nên có vẻ ngoài khá đẹp trai với dáng người cao ráo, trắng trẻo nhưng đi cùng với đó là gương mặt lạnh lùng, lì lợm đến đáng sợ. Nghề nghiệp chính của Nên là thực hiện các hành vi phạm tội, đánh bạc, cố ý gây thương tích… Từ năm 1970 đến năm 1989, Nên có 11 tiền sự về tội trộm, cướp giật, cố ý gây thương tích, 2 lần bị đi tập trung cải tạo. Cộng hết các số lần phạm tội, cho đến khi bị bắt – ngày 15/3/1995 – Nên là tên giang hồ giữ kỷ lục về số tiền sự, tiền án trong “lịch sử” tội phạm Việt Nam. Năm 1987, sau khi đi tập trung cải tạo về, Nên chia tay vợ, xuất cảnh trái phép ra nước ngoài trên một chiếc thuyền. Cứ tưởng, sang được miền đất hứa, nhưng Nên phải ở trại tị nạn Hồng Kông và đến năm 1989 thì phải hồi hương. Những năm 1990, Lâm “già”, Dung “Hà” đã định danh trong giới giang hồ, còn Cu Nên mới vào “nghề” nhưng lại thích đụng độ “bề trên”, thích nổi loạn để soái ngôi. Vì thế, cờ bạc, đâm chém, sử dụng hàng “nóng” là “vũ khí” mà Cu Nên tích cực thể hiện để khẳng định đẳng cấp và nhen nhóm cho sự lật đổ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngôi nhà trước đây Nên ở trong một cái ngõ lớn và sâu. Nên ra “quy định” với mọi công dân trong ngõ: 19h là giờ “giới nghiêm”, mọi người trong các nhà “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nên tuyên bố, nếu ai không thực hiện, xảy ra “sự cố” gì, tự chịu trách nhiệm. Giải thích cho cái sự ngông này, người ta nói: Nên có quá nhiều thù oán nên ra “luật giới nghiêm” để bảo vệ chính mình và gia đình mình. Gia đình Nên sau đó chuyển về số 112 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền. (Ngôi nhà ở 122 Lạch Tray của Cu Nên) Tại đây, có lần gia đình Nên bị trộm "hỏi thăm". Thấy động, trộm nhảy qua tường, chạy mất. Nên cùng đám đệ tử đuổi theo dọc đường Lạch Tray, vừa đuổi, vừa hô nhưng không bắt được trộm. Trên đường về, vì bực tức Nên cùng đồng bọn thấy người nào đánh người đó, một tên trong số đệ tử của Nên đã dùng lê đâm vào sườn người đi đường. Nên gọi xích lô, đưa cho người này 50.000 đồng đi điều trị vết thương và không quên “lời dặn”: “Cấm tố cáo. Nếu tố cáo, cả gia đình ăn đất.” (Ảnh minh họa, nguồn internet) “Bề trên” Dung “Hà”, Lâm “già” không nuôi đàn em trong nhà, Cu Nên thì khác. “Đại bản doanh” của Nên lúc nào cũng có ít nhất là 6 đệ tử, được nuôi ăn, ở, được trang bị vũ khí, được mua sắm đồ trang sức nhưng không được trả lương. Dung “Hà” và Lâm “già” bất đắc dĩ mới dùng hàng “nóng” và thường giấu lẹm việc mình có hàng “nóng”, nhưng Nên thì phô ra. Cụ thể, khi bị bắt, khám xét nhà Nên, cơ quan điều tra thu được rất nhiều súng: 1 tiểu liên, 1 AK cưa nòng, 1 K54, 2 súng ngắn, 1 súng thể thao, 1 lựu đạn, 47 viên đạn các loại… (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đầu những năm 90, Cu Nên là một tên giang hồ giàu có bậc nhất ở đất Cảng với chiếc xế hộp giá vài chục cây vàng và ngôi nhà to nhất trên mặt đường Lạch Tray được mua lại đất của 5 hộ. Cu Nên còn nổi tiếng là kẻ đào hoa, có khá nhiều phụ nữ thích. Đáng chú ý, Nên chỉ mê đắm những người phụ nữ đã có gia đình, đẹp nền nã, dịu dàng hoặc phụ nữ có cá tính, khác người. Thời ấy, nhiều người đồn lại rằng Cu Nên đã “chết” ngay từ lần đầu tiên gặp vợ một người bạn trong giang hồ. Người bạn giang hồ kia đang thuộc hàng dưới cơ so với Cu Nên nên chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Uất ức vì bị bạn trắng trợn cướp mất vợ đẹp, gã giang hồ kia âm thầm tìm cách đẩy Cu Nên vào vòng lao lý. Cu Nên bị Trung tá Trường Tam bắt sống trong lần đội hình sự đặc nhiệm H88 tung quân vây bắt tại nhà riêng của hắn ở số 112 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng vào ngày 15/3/1995. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi Cu Nên bị bắt, chính “tình địch”, kẻ bị hắn cướp vợ đã khai báo với cơ quan công an nhiều thông tin quan trọng để phá án. Cũng là dân trong giang hồ, người này nắm khá rõ dường đi nước bước, cách kiếm tiền bẩn của gã giang hồ đa tình. Những hành vi và thông tin mà cơ quan điều tra có được về Cu Nên đã đưa ông trùm này đến cái án tử hình vào 5h30 ngày 7/4/1997. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Cận mặt giang hồ bắn chết 2 đối thủ ở Phú Quốc.