Con bạc đoạt mạng chủ nợ, chôn xác trong rẫy cà phê để phi tang

Theo hồ sơ vụ án, trong lúc cả nước đang cuồng nhiệt cổ vũ cho trận chung kết giải vô địch U23 châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan thì các cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Lâm Đồng lại lặng lẽ phối hợp với Công an huyện Di Linh và các đơn vị chức năng quyết tâm dồn sức làm sáng tỏ sự mất tích đầy bí ẩn của anh Võ Thành Tuấn (27 tuổi), ngụ tại thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trước đó, ngày 24/1/2018, Công an huyện Di Linh nhận được trình báo của ông Võ Thành Trọng (58 tuổi), ngụ thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, về việc con trai Võ Thành Tuấn (tên thường gọi là Tướng), mất tích khi đi đòi nợ một số người ở trong thôn từ ngày 23/1. Đáng chú ý, chiếc điện thoại của anh Tuấn đem theo vẫn đổ chuông, nhưng gia đình gọi cả trăm cuộc mà không có ai nghe máy. Từ lời trình báo của ông Võ Thành Trọng cùng những thông tin xác minh ban đầu, Công an huyện Di Linh nghi ngờ Võ Thành Tuấn có thể đã bị sát hại trong lúc đi đòi nợ vào ngày 23/1. Ảnh minh họa, nguồn internet) Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã cùng tổ công tác tới hiện trường chỉ đạo Phòng PC45 cùng Công an huyện Di Linh và các đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ sự mất tích của anh Võ Thành Tuấn. Một số đối tượng thuộc diện tình nghi, có liên quan đến việc làm ăn, vay mượn, nợ nần với anh Tuấn đã lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan Công an, trong đó nổi cộm lên là Trần Quốc Vũ (31 tuổi), ngụ cùng thôn Đồng Lạc 1. Năm 2010, Vũ đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích nhưng được hưởng án treo. Vũ cũng chính là bạn thân của anh Võ Thành Tuấn từ nhỏ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhà mẹ đẻ của Trần Quốc Vũ và gia đình anh Võ Thành Tuấn sát nhau. Từ khi lập gia đình cách đây 3 năm, Vũ mới chuyển lên chỗ ở mới, cách nhà anh Tuấn khoảng 1,5km. Nhiều năm qua, Trần Quốc Vũ là con nợ “kinh niên” của gia đình anh Tuấn. Hiện đối tượng này đã li thân vợ và sống một mình ở thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc. Ngày 25/1/2018, Trần Quốc Vũ đã bị cơ quan Công an triệu tập để lấy lời khai. Tuy nhiên, Vũ trình bày vào ngày 23/1 không có mặt ở huyện Di Linh mà đi Đà Lạt thăm vợ đã li thân. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tuy nhiên, Công an xác định, ngày 23/1/2018, Trần Quốc Vũ không phải đi Đà Lạt như khai báo mà vẫn xuất hiện tại địa phương với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Đặc biệt, cơ quan Công an phát hiện vào khoảng 12h50 ngày 23/1/2018, Trần Quốc Vũ đã dùng xe máy chở một thùng carton lớn di chuyển theo hướng từ xã Đinh Lạc lên xã Tam Bố, huyện Di Linh, theo lối những con hẻm nhỏ. Khi chứng cứ vụ án đã được củng cố, ngày 27/1, Đại tá Phạm Hồng Tuấn, Trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục cho triệu tập đối tượng Trần Quốc Vũ để lấy lời khai. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Lần này với những chứng cứ không thể chối cãi, Trần Quốc Vũ buộc phải thừa nhận mình chính là người đã sát hại anh Võ Thành Tuấn vào trưa ngày 23/1/2018. Tuy nhiên, về vị trí giấu xác nạn nhân, đối tượng xin để sau trưa ngày 28/1 sẽ khai vì hôm đó là ngày cưới của em trai Vũ. Sáng 28/1, bước đầu Trần Quốc Vũ khai nhận, do dính vào cờ bạc, cá độ thua nhiều nên thường xuyên phải vay mượn tiền của gia đình anh Tuấn với số lượng lớn và lãi suất cao, đến nay, sau nhiều lần trả vẫn còn nợ gia đình anh Tuấn 15 triệu đồng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thời gian gần đây, Vũ luôn bị gia đình anh Tuấn gọi điện thúc giục trả nợ và còn cho “đàn em” đe dọa. Trưa 23/1/2018, anh Võ Thành Tuấn lại đi xe máy đến nhà Vũ để đòi tiền. Do chưa có tiền trả nên hai người phát sinh mâu thuẫn. Vũ bị anh Tuấn đánh nên đã đánh trả vào mặt khiến nạn nhân ngã gục xuống nền nhà. Thấy vậy, Vũ nảy sinh ý định sát hại nạn nhân nên đã dùng sợi dây dù siết cổ anh Tuấn cho đến chết. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Trần Quốc Vũ ra phía sau nhà lấy các túi nilon và bao tải trùm xác nạn nhân lại sau đó cho vào một thùng carton lớn, buộc lên xe chở đi chôn giấu ngay giữa ban ngày. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Địa điểm mà đối tượng này hướng tới để chôn giấu xác nạn nhân là rẫy cà phê của cha mẹ đẻ tại khoảnh 15, tiểu khu 645, xã Tam Bố, huyện Di Linh, cách hiện trường gây án khoảng 25km. Sợ bị mọi người phát hiện, Trần Quốc Vũ chạy xe quanh co theo những con đường trong hẻm nhỏ. Sau khi chôn giấu xác, Vũ đã kiểm tra ví của nạn nhân, lấy 274.000 đồng cùng hai chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng. Chiếc thùng carton cùng một số vật dụng cá nhân của nạn nhân sau đó bị Vũ châm lửa đốt. Còn điện thoại và xe máy, Vũ lấy và đi đến đèo Bảo Lộc, đoạn gần tượng Đức Mẹ, ném tất cả xuống vực rồi bắt xe khách ngược về nhà mình. (Khu rẫy nơi nạn nhân bị chôn giấu) Đầu giờ chiều 28/1/2018, sau khi đám cưới em trai kết thúc, Trần Quốc Vũ mới chịu chỉ vị trí chôn giấu xác anh Võ Thành Tuấn. Để vào được hiện trường, cơ quan Công an đã phải sử dụng tới loại xe Jeep chuyên dụng dùng để leo đồi núi của lực lượng kiểm lâm. Sau hơn 40 phút di chuyển bằng xe chuyên dụng, đến cuối con đường mòn dẫn vào chân núi thuộc rẫy cà phê giáp với khu rừng nguyên sinh là nơi chôn giấu xác anh Võ Thành Tuấn. Tại hiện trường, thi thể anh Tuấn được chôn giấu trong một ụ mối hình hàm ếch. Sau khi vùi lấp khoảng 40cm đất, Vũ dùng lá cây và cành củi khô phủ lên trên, rất khó phát hiện. Lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật xác nạn nhân để khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình nạn lo hậu sự. Tối cùng ngày, Trần Quốc Vũ bị dẫn giải về nhà riêng tại thôn Đồng Lạc 1 để thực nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. Ngày 20/11/2018, bị cáo Trần Quốc Vũ đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân. >>> Xem thêm video: Lời khai mới nhất của nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, trong lúc cả nước đang cuồng nhiệt cổ vũ cho trận chung kết giải vô địch U23 châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan thì các cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Lâm Đồng lại lặng lẽ phối hợp với Công an huyện Di Linh và các đơn vị chức năng quyết tâm dồn sức làm sáng tỏ sự mất tích đầy bí ẩn của anh Võ Thành Tuấn (27 tuổi), ngụ tại thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trước đó, ngày 24/1/2018, Công an huyện Di Linh nhận được trình báo của ông Võ Thành Trọng (58 tuổi), ngụ thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, về việc con trai Võ Thành Tuấn (tên thường gọi là Tướng), mất tích khi đi đòi nợ một số người ở trong thôn từ ngày 23/1. Đáng chú ý, chiếc điện thoại của anh Tuấn đem theo vẫn đổ chuông, nhưng gia đình gọi cả trăm cuộc mà không có ai nghe máy. Từ lời trình báo của ông Võ Thành Trọng cùng những thông tin xác minh ban đầu, Công an huyện Di Linh nghi ngờ Võ Thành Tuấn có thể đã bị sát hại trong lúc đi đòi nợ vào ngày 23/1. Ảnh minh họa, nguồn internet) Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã cùng tổ công tác tới hiện trường chỉ đạo Phòng PC45 cùng Công an huyện Di Linh và các đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ sự mất tích của anh Võ Thành Tuấn. Một số đối tượng thuộc diện tình nghi, có liên quan đến việc làm ăn, vay mượn, nợ nần với anh Tuấn đã lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan Công an, trong đó nổi cộm lên là Trần Quốc Vũ (31 tuổi), ngụ cùng thôn Đồng Lạc 1. Năm 2010, Vũ đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích nhưng được hưởng án treo. Vũ cũng chính là bạn thân của anh Võ Thành Tuấn từ nhỏ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhà mẹ đẻ của Trần Quốc Vũ và gia đình anh Võ Thành Tuấn sát nhau. Từ khi lập gia đình cách đây 3 năm, Vũ mới chuyển lên chỗ ở mới, cách nhà anh Tuấn khoảng 1,5km. Nhiều năm qua, Trần Quốc Vũ là con nợ “kinh niên” của gia đình anh Tuấn. Hiện đối tượng này đã li thân vợ và sống một mình ở thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc. Ngày 25/1/2018, Trần Quốc Vũ đã bị cơ quan Công an triệu tập để lấy lời khai. Tuy nhiên, Vũ trình bày vào ngày 23/1 không có mặt ở huyện Di Linh mà đi Đà Lạt thăm vợ đã li thân. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tuy nhiên, Công an xác định, ngày 23/1/2018, Trần Quốc Vũ không phải đi Đà Lạt như khai báo mà vẫn xuất hiện tại địa phương với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Đặc biệt, cơ quan Công an phát hiện vào khoảng 12h50 ngày 23/1/2018, Trần Quốc Vũ đã dùng xe máy chở một thùng carton lớn di chuyển theo hướng từ xã Đinh Lạc lên xã Tam Bố, huyện Di Linh, theo lối những con hẻm nhỏ. Khi chứng cứ vụ án đã được củng cố, ngày 27/1, Đại tá Phạm Hồng Tuấn, Trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục cho triệu tập đối tượng Trần Quốc Vũ để lấy lời khai. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Lần này với những chứng cứ không thể chối cãi, Trần Quốc Vũ buộc phải thừa nhận mình chính là người đã sát hại anh Võ Thành Tuấn vào trưa ngày 23/1/2018. Tuy nhiên, về vị trí giấu xác nạn nhân, đối tượng xin để sau trưa ngày 28/1 sẽ khai vì hôm đó là ngày cưới của em trai Vũ. Sáng 28/1, bước đầu Trần Quốc Vũ khai nhận, do dính vào cờ bạc, cá độ thua nhiều nên thường xuyên phải vay mượn tiền của gia đình anh Tuấn với số lượng lớn và lãi suất cao, đến nay, sau nhiều lần trả vẫn còn nợ gia đình anh Tuấn 15 triệu đồng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thời gian gần đây, Vũ luôn bị gia đình anh Tuấn gọi điện thúc giục trả nợ và còn cho “đàn em” đe dọa. Trưa 23/1/2018, anh Võ Thành Tuấn lại đi xe máy đến nhà Vũ để đòi tiền. Do chưa có tiền trả nên hai người phát sinh mâu thuẫn. Vũ bị anh Tuấn đánh nên đã đánh trả vào mặt khiến nạn nhân ngã gục xuống nền nhà. Thấy vậy, Vũ nảy sinh ý định sát hại nạn nhân nên đã dùng sợi dây dù siết cổ anh Tuấn cho đến chết. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Trần Quốc Vũ ra phía sau nhà lấy các túi nilon và bao tải trùm xác nạn nhân lại sau đó cho vào một thùng carton lớn, buộc lên xe chở đi chôn giấu ngay giữa ban ngày. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Địa điểm mà đối tượng này hướng tới để chôn giấu xác nạn nhân là rẫy cà phê của cha mẹ đẻ tại khoảnh 15, tiểu khu 645, xã Tam Bố, huyện Di Linh, cách hiện trường gây án khoảng 25km. Sợ bị mọi người phát hiện, Trần Quốc Vũ chạy xe quanh co theo những con đường trong hẻm nhỏ. Sau khi chôn giấu xác, Vũ đã kiểm tra ví của nạn nhân, lấy 274.000 đồng cùng hai chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng. Chiếc thùng carton cùng một số vật dụng cá nhân của nạn nhân sau đó bị Vũ châm lửa đốt. Còn điện thoại và xe máy, Vũ lấy và đi đến đèo Bảo Lộc, đoạn gần tượng Đức Mẹ, ném tất cả xuống vực rồi bắt xe khách ngược về nhà mình. ( Khu rẫy nơi nạn nhân bị chôn giấu) Đầu giờ chiều 28/1/2018, sau khi đám cưới em trai kết thúc, Trần Quốc Vũ mới chịu chỉ vị trí chôn giấu xác anh Võ Thành Tuấn. Để vào được hiện trường, cơ quan Công an đã phải sử dụng tới loại xe Jeep chuyên dụng dùng để leo đồi núi của lực lượng kiểm lâm. Sau hơn 40 phút di chuyển bằng xe chuyên dụng, đến cuối con đường mòn dẫn vào chân núi thuộc rẫy cà phê giáp với khu rừng nguyên sinh là nơi chôn giấu xác anh Võ Thành Tuấn. Tại hiện trường, thi thể anh Tuấn được chôn giấu trong một ụ mối hình hàm ếch. Sau khi vùi lấp khoảng 40cm đất, Vũ dùng lá cây và cành củi khô phủ lên trên, rất khó phát hiện. Lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật xác nạn nhân để khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình nạn lo hậu sự. Tối cùng ngày, Trần Quốc Vũ bị dẫn giải về nhà riêng tại thôn Đồng Lạc 1 để thực nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. Ngày 20/11/2018, bị cáo Trần Quốc Vũ đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân. >>> Xem thêm video: Lời khai mới nhất của nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội.