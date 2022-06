Tuyên Quang: Bắt nguyên Giám đốc và Kế toán TT dịch vụ Nông nghiệp

Ngày 14/6, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang cho biết, Viện KSND huyện Hàm Yên đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Yên đối với Kiều Anh Thơ (nguyên Giám đốc) và Phạm Thành Vinh (viên chức kế toán của Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Hàm Yên) về tội Tham ô tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Nguyên Giám đốc và Kế toán Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp bị cơ quan chức năng độc lệnh khởi tố, bắt tạm giam.

Đồng thời, Viện KSND huyện Hàm Yên cũng phân công Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát việc khám xét nơi làm việc của các bị can. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ máy tính, USB và các tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội. Kết thúc khám xét, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Yên đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu xác định năm 2020, Kiều Anh Thơ là Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Hàm Yên đã thống nhất với Phạm Thành Vinh là Kế toán của Trung tâm nhiều lần chiếm đoạt với tổng số tiền trên một trăm triệu đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ phát sinh. Số tiền chiếm đoạt Kiều Anh Thơ và Phạm Thành Vinh đã sử dụng chi tiêu cá nhân.

Hiện, vụ nguyên Giám đốc và Kế toán Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp bị bắt đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.