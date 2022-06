Tướng Xô: "Khi khám xét có bị can trong ngăn kéo chứa hơn 10 tỷ"

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 5 của Chính phủ chiều 4/6, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an tiếp tục thông tin về các vụ án Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, tất cả bị can trong vụ án Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, hay Cục lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đều vi phạm pháp luật hiện hành, chắc chắn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

"Đặc điểm của của các bị can trong các vụ án này là rất nhiều trong số họ là cán bộ đảng viên, lãnh đạo. Việc các bị can này phạm tội là do lợi dụng chính sách để trục lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về đấu thầu, đưa hối lộ, nhận hối lộ. Các bị can này trước tiên bị xử lý theo các quy định của Đảng, sau đó bị xử lý theo quy định của pháp luật", trung tướng Tô Ân Xô nói.

Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, trong một số vụ án thì khi khám xét, có những bị can trong ngăn kéo có hơn 10 tỷ đồng. Như Việt Á rất nhiều tiền, Phan Quốc Việt khai là kiếm lãi khoảng 4.000 tỷ, sau đó bôi trơn khoảng 800 tỷ.

"Theo đúng như chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lực lượng công an đang tập trung hết sức để điều tra các vụ án này", t rung tướng Tô Ân Xô nói và thông tin về vụ án tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) khi mỗi chuyến bay giải cứu, trừ các chi phí đi thì số tiền lợi nhuận ra hàng tỷ đồng mỗi chuyến, mà chúng ta biết là có gần 2 nghìn chuyến bay giải cứu.