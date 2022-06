Hành trình phá án: Sơn “Liên Xô” sát hại trung uý CSGT cướp tài sản

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 6h sáng 24/2/2014 tại số nhà 3, ngõ 193 Hồ Sen, quận Lê Chân, Hải Phòng. Một người dân vừa dậy tập thể dục thì nghe tiếng đổ xe ngay gần cổng nhà mình. Ngay sau đó là tiếng xe máy rồ ga lao đi. Khi người này chạy ra thì chứng kiến một người đàn ông nằm gục trên vũng máu. Trên đầu nạn nhân vẫn đội mũ bảo hiểm nhưng đã bị vỡ. Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân được xác định là trung úy Vũ Thế Thắng - cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng. Trung úy Thắng bị các đối tượng dùng vật cứng bổ vào đầu gây chấn thương sọ não. Những kẻ thủ ác đã biến mất cùng chiếc xe Air Blade cùng toàn bộ tư trang của Trung úy Thắng. Một ngày sau, chiếc xe Air Blade của nạn nhân được phát hiện trong một con ngõ vắng. Chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa điện. Trong cốp xe, vẫn còn nguyên một số tài sản cá nhân của Trung úy Thắng cũng như một số quân tư trang ngành Công an gồm: 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 1 bộ đàm, 1 còng số 8 cùng một số tài sản khác, chỉ riêng biển số xe đã bị kẻ thủ ác tháo vất vào cốp, thay vào đó là một biển số giả. Trong khi lực lượng Công an Hải Phòng đang ráo riết truy tìm hung thủ thì sáng 25/2/2014, các công nhân Công ty Vệ sinh môi trường đô thị Hải Phòng lại phát hiện một số quân trang, quân dụng CSGT nổi lập lờ trên mặt hồ Ông Báo. Địa điểm này rất gần với nơi chiếc xe của nạn nhân được tìm thấy. Ngay khi quần chúng phát hiện tài sản của trung úy Vũ Thế Thắng bị bỏ lại ở một con ngõ vắng gần hiện trường xảy ra vụ án, dư luận cho rằng, đây là một vụ trả thù cá nhân, tuy nhiên, khi tiến hành điều tra, thu thập thông tin, cơ quan điều tra đã loại bỏ khả năng này, vì trung úy Vũ Thế Thắng được đồng nghiệp đánh giá là một cán bộ mẫu mực, mẫn cán, không có các quan hệ phức tạp. Trước đây, anh Thắng công tác tại Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng, thời gian gần đây, anh Thắng chuyển công tác sang Phòng CSGT. Ở đơn vị cũ cũng như đơn vị mới, trung úy Thắng luôn chấp hành tốt mọi quy định của đơn vị cũng như của lực lượng Công an. Vì vậy, cơ quan điều tra nhận định, đây chắc chắn là vụ cướp tài sản nhưng khi phát hiện nạn nhân là một cán bộ Công an, những kẻ gây án đã hoảng sợ, đành phải vứt toàn bộ số tài sản cướp được chứ không dám tiêu thụ vì lo sẽ bị nhanh chóng phát hiện. Và chúng thực hiện việc vứt tài sản cũng là cách để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan Công an. Nghiên cứu hiện trường xảy ra vụ án cũng như nơi đối tượng vứt tài sản của nạn nhân, cơ quan điều tra nhận định, thủ phạm phải rất thông thuộc địa bàn khi chọn nơi gây án là con ngõ vắng vẻ, ít người qua lại. Vậy thì, chúng phải là người sinh sống lâu năm trên địa bàn. Hàng trăm đối tượng hình sự, lưu manh được khoanh vùng, trong đó cơ quan điều tra tập trung vào các đối tượng vừa ra tù, nghiện hút, cờ bạc... qua đó thấy nổi lên đối tượng Sơn "Liên Xô". Theo tài liệu, Sơn "Liên Xô" là Vũ Thanh Sơn (SN 1963, ở số 8/342 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân) mới chỉ học hết lớp 7/10. Tháng 10/1977, hắn bị bắt đi cải tạo tập trung, tháng 8/1981 được tha. Tháng 12/1983, bị TAND quận Ngô Quyền xử 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tháng 2/1985 phạm tội trộm cắp tài sản và bị TAND TP Hà Nội xử 30 tháng tù. Trong thời gian cải tạo, hắn trốn trại và bị Công an Hải Phòng bắt, lĩnh án 48 tháng tù. Năm 1991, Sơn phạm tội tổ chức mại dâm và bị xử phạt 8 năm tù. Năm 2000, hắn lại phạm tội cướp giật tài sản và bị phạt 13 năm tù. Đến ngày 21/5/2013, hắn được tha tù và trở về địa phương sinh sống. Sau khi ra trại, hắn nhanh chóng ngập sâu vào cờ bạc, ma túy. Tính đến nay, đã quá nửa cuộc đời ăn cơm tù, thuộc dạng tiền án, tiền sự nhiều hơn tiền mặt, lại có vợ con nhưng Sơn "Liên Xô" vẫn chứng nào tật nấy, vừa ra trại, hắn đã tụ tập đám đàn em đầu trâu mặt ngựa, thường xuyên có mặt ở các sới bạc và tổ chức chích hút. Không nghề nghiệp nên để thỏa mãn thú đỏ đen và những cơn nghiện, Sơn "Liên Xô" thường cùng đám đàn em đi trộm cắp, cướp tài sản. Nhưng hắn vốn là một kẻ lọc lõi, có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan Công an nên việc bắt giữ hắn không hề đơn giản chút nào. Sau khi gây án, hắn trốn luôn, không bén mảng về nhà, thế nhưng, Sơn lại thường xuyên gọi điện cho người nhà thông báo hiện đang ở chỗ này, chỗ kia để đánh lạc hướng điều tra. Sơn "Liên Xô" thay đổi sim điện thoại và cũng di chuyển liên tục. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an quận Lê Chân và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Phòng đã triển khai 9 mũi truy bắt hắn. Tối 26/2/2012, khi nhận được thông tin rất có thể Vũ Thanh Sơn đang ẩn náu trong con ngõ 168 An Dương, lực lượng vây bắt đã nhanh chóng triển khai đội hình. Đây là nơi địa bàn dân cư đông đúc, lại có trường học nên các anh đã phải dùng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ để tránh sự hiếu kỳ của người dân, tuy nhiên, Sơn "Liên Xô" đã không có mặt ở đây. Triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, đến chiều tối 1/3/2012, có thông tin cho biết, Sơn "Liên Xô" đang lẩn trốn tại nhà số 43/25/199 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, các mũi công tác lập tức chốt chặn. Chủ nhà tên là Trần Trọng Tuấn, cũng là đối tượng có biểu hiện nghiện hút, quan hệ với nhiều thành phần xã hội phức tạp. Bị bất ngờ, Sơn "Liên Xô" điên cuồng chống trả, nhưng khi tự biết mình ở thế yếu, hắn rút luôn con dao thường xuyên mang theo trong người ra cứa ven tay định tự sát. Nhưng nhát cắt mới chỉ làm rớm máu cổ tay hắn thì đã bị một trinh sát tung cú đá làm văng con dao xuống đất. Vũ Thanh Sơn nhanh chóng bị bắt gọn. Trên đường dẫn giải về trụ sở Công an, Sơn ủ rũ thú nhận: "Em biết lần này em đi là mút chỉ, không còn đường về rồi". Gương mặt xương xẩu, tai dơi, lại càng quái dị hơn với đôi lông mày xăm đậm màu mới tinh, nhìn hắn rất có năng khiếu... dọa ma trẻ con. Từng vào tù ra tội, nhẵn mặt các anh Công an, thế nên Sơn tỏ ra lạnh lùng, chấp nhận những gì đã gây ra, đôi mắt hắn luôn gườm gườm nhìn người đối diện, kể cả khi bị chụp ảnh. "Sau khi gây án, em đi xăm lông mày cho thay hình đổi dạng, để các anh nhận diện em khó hơn" - Sơn nói. Theo lời khai ban đầu của hắn, sau khi ra tù, hắn bập vào nghiện ngập, cờ bạc và đang nợ một số tiền. Sáng 24/2/2012, sau khi chơi ma túy cùng hai tên đàn em (một trong hai tên là Nguyễn Văn Xuân, tức Xuân "điên", SN 1988, ở thôn Lạng Côn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), bọn chúng đã rủ nhau đi cướp để kiếm tiền trả nợ và chơi ma túy. Chúng mang theo rìu làm hung khí. Khi phát hiện anh Vũ Thế Thắng đi xe Air Blade (do anh Thắng mặc áo khoác bên ngoài trang phục Công an nên chúng không biết), chúng đã chặn xe, dùng rìu bổ vào đầu nạn nhân 3 nhát rồi cướp xe máy. Khi mở cốp, thấy bên trong có quân tư trang, bọn chúng hoảng quá mới tính bài tẩu tán để đánh lạc hướng. Cũng theo lời khai của Sơn, nếu không bị Công an bắt, theo kế hoạch, sáng 2/3/2012, hắn sẽ bỏ trốn ra nước ngoài. Với hành vi Giết người, Cướp tài sản, cuối tháng 12-2014, Sơn bị TAND Hải Phòng tuyên phạt tù chung thân; hai đồng phạm nhận từ 13 năm đến 20 năm tù với cùng tội danh. Trung uý công an thoát chết, song thương tổn 65% sức khỏe.

