Tướng Xô: “Đã triệt phá 52 vụ cá độ bóng đá, tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ”

Chiều 1/12, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá mùa World Cup 2022, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Trước khi Word Cup khai mạc, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương và mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt là cá độ bóng đá.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an

Trong đó lực lượng chủ yếu của Công an là cảnh sát hình sự, an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao, quản lý hành chính và đặc biệt là công an xã, phường… tập trung phòng chống cá độ bóng đá.

Theo thống kê, đến nay, lực lượng công an toàn quốc đã triệt phá 52 vụ với 140 đối tượng, số tiền giao dịch ước tính lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Điển hình là Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP HCM, Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 30.000 tỷ đồng, bắt giữ 14 đối tượng có liên quan.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục triển khai cao điểm tấn công. Càng về cuối mùa Word Cup, mức độ cá độ sẽ càng lớn, công an sẽ tiếp tục tập trung đấu tranh, triệt phá loại tội phạm này theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an sẽ tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp.

Cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tội phạm để nâng cao nhận thức cho người dân và các cơ quan, đơn vị, không để các đối tượng lợi dụng và hoạt động phạm tội.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá các đường dây, băng nhóm, tụ điểm, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến việc cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, nhất là Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước để kịp thời ngăn chặn nguồn phát tán thông tin vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc, chặn các nội dung quảng cáo có liên quan đến đánh bạc. Chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin kịp thời, nhanh chóng để ngăn ngừa và đấu tranh với tội phạm rửa tiền liên quan đến cá độ bóng đá.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan, tăng cường đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tổ chức phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với nạn cá độ bóng đá.

