Tướng Cầu: Bào thai, bóng cười, Shisha gây nguy hiểm nhưng lại bán tràn lan

Thảo luận tại hội trường sáng 20/11, về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu (đoàn Nghệ An) đề cập việc cử tri phản ánh nhiều về tình trạng mua bán bào thai, sử dụng bóng cười, shisha (thuốc lào Ả Rập) diễn ra ở nhiều nơi và cho rằng, việc xử lý vẫn còn chậm trễ.



“Cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội cần có giải pháp để loại trừ những nguyên nhân phát sinh vi phạm, bổ sung quy định pháp lý để quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm hành vi sai phạm” - ông Cầu nói.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cho biết, từ thực tiễn cho thấy, bào thai, bóng cười, Shisha chưa được pháp luật về đầu tư quy định danh mục ngành nghề cấm kinh doanh hay kinh doanh có điều kiện.

Hoạt động mua bán, sản xuất những thứ trên gây nguy hiểm cho xã hội nhưng cơ quan chức năng vẫn túng túng trong xử lý, nguyên nhân chủ yếu là do khoảng trống trong quy định của pháp luật, còn có lỗ hổng trong công tác quản lý nhà nước và do thiếu vắng các chế tài xử phạt.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu. Ảnh: Quochoi.vn

“Tại kỳ hợp thứ 6, tôi đã phản ánh trước Quốc hội về tình trạng một số đối tượng buôn người tổ chức cho phụ nữ người dân tộc miền núi đang mang thai từ tháng thứ 7, thứ 8 ra nước ngoài chờ sinh con, rồi bán con cho đối tượng nước sở tại” - ông Cầu nói và cho biết, đây là hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.

“Không chỉ xâm hại đến bào thai trẻ sơ sinh mà còn để lại hậu quả thương tâm cho người mẹ, gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân” - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho hay.

Đại biểu Cầu cho biết, quá trình điều tra, các cơ quan bảo vệ pháp luật lại cho rằng, bào thai không phải là một bộ phận của cơ thể người mẹ, bào thai cũng chưa phải là trẻ em. Do vậy, không thể áp dụng điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi, Điều 154 về tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người theo Bộ luật hình sự năm 2015 để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xác định khoảng trống pháp luật trên chính là nguyên nhân làm cho hành vi mua bán bào thai diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng, đại biểu đoàn Nghệ An đề nghị bổ sung vào Luật Đầu tư về việc cấm các hoạt động kinh doanh bào thai.

Đề cập về hành vi sử dụng bóng cười, tướng Cầu cho rằng, thực chất đây là bóng bay được bơm loại khí có công thức hóa học là N20 mà dân chơi gọi là khí cười.

Khí N20 không phải là ma túy, cũng không phải là tiền chất ma túy nhưng là hóa chất nguy hiểm thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong sản xuất công nghiệp ban hành trong nghị định 113 năm 2017 về hướng dẫn thi hành một số điều của luật Hóa chất.

“Qua tìm hiểu của chúng tôi, khí N20 thường sử dụng trong y học, là một loại thuốc gây mê, an thần, giảm đau nhưng liều lượng và cách thức sử dụng phải có người có trình độ chuyên môn cao hướng dẫn, nếu không sẽ xảy ra hậu quả khôn lường” - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nói.

Hiện nay trong các vũ trường, nhà hàng, quán bar, việc hít bóng cười như một trào lưu giải trí, một thú vui tiêu khiển của một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

“N20 khi được hít vào cơ thể có thể gây kích thích thần kinh, tạo ảo giác khoan khoái, hưng phấn, cười, nếu sử dụng quá liều sẽ gây nguy hiểm cho người sử dụng như ngạt thở, tê liệt chân tay, trầm cảm, thậm chí có nguy cơ tử vong. Hít bóng cười là tiền đề, là công đoạn đầu tiên để khuấy động, tiến tới sử dụng thuốc lắc trong vũ trường, quán bar” - Giám đốc Công an Nghệ An cảnh báo.

Từ đó, ông cho rằng, tác hại của việc sử dụng bóng cười là rất lớn, song việc sản xuất sử dụng bóng cười lại quá dễ dàng và nếu không ngăn chặn sẽ gây hậu quả khó lường.

Đề cập đến trào lưu hút Shisha, hay còn gọi là thuốc lào Ả Rập trong một bộ phận người trẻ hiện nay, tướng Cầu cho biết, theo nghiên cứu, hút Shisha dễ gây nghiện và có nguy cơ bị mắc ho lao, ung thư phổi, ung thư vòm họng hoặc trụy tim mạch và có nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm khác.

Do đó, ngoài đề nghị cấm kinh doanh bào thai, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu còn đề nghị Quốc hội cấm đầu tư kinh doanh bóng cười, Shisha vào trong Luật Đầu tư sửa đổi lần này.

Tướng Cầu cho rằng, đây là việc hết sức cấp bách và cần thiết, vừa bảo vệ tính mạng sức khỏe cho con người, vừa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm ở nước ta hiện nay.

“Thảo luận tại tổ, tôi đề nghị cấm kinh doanh bào thai, nhưng không được tổng hợp trình Quốc hội. Tại buổi thảo luận này, tôi tiếp tục đề nghị cấm kinh doanh bào thai, đồng thời đề nghị thêm, cấm kinh doanh bóng cười, shisha.Vì tôi nghĩ sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là một trong những yếu tố cơ bản để con người sống hạnh phúc” - Tướng Cầu nói.

Đồng thời, theo Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Nhà nước có trách nhiệm chăm lo, tăng cường bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, quyết định các biện pháp tăng cường sức khỏe cho người dân.