Va chạm với xe máy, ô tô Mercedes tiền tỷ cháy rụi, 1 phụ nữ tử vong

Vụ tai nạn va chạm xe máy với ô tô, 2 xe cháy rụi xảy ra vào khoảng 7h20 phút ngày 20/11, tại khu vực gầm cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ ( thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội). Vào thời điểm trên, xe ô tô nhãn hiệu hạng sang Mercedes khi lưu thông đến gầm cầu vượt Lê Văn Lương theo hướng Lê Văn Lương - Láng Hạ đã đâm trúng xe máy nhãn hiệu Honda đi cùng chiều. Sau vụ tai nạn, chiếc xe máy nằm gọn trước đầu xe Mercedes và chiếc xe ô tô nhãn hiệu hạng sang này bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân và tài xế đã tìm cách dập lửa nhưng do ngọn lửa ngày càng bùng phát nhanh chóng nên chỉ trong ít phút đã bao trùm toàn bộ chiếc xe. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã xuống hiện trường tiến hành dập lửa. Ít phú sau ngọn lửa đã được dập tắt. Tại hiện trường, 2 chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn chỉ còn nguyên khung. Lãnh đạo đội CSGT số 7 (CATP Hà Nội) xác nhận vụ việc và cho biết, vụ tai nạn đã khiến khiến 1 phụ nữ tử vong. Hiện nguyên nhân vụ va chạm xe máy với ô tô khiến 2 xe cháy rụi, người phụ nữ tử vong việc đang được điều tra, làm rõ. Vụ tai nạn cũng đã khiến các phương tiên lưu thông qua nơi đây bị tắc nghẽn. Theo một số nhân chứng tại hiện trường người phụ nữ đi xe máy tử vong do tai nạn chứ không phải tử vong do cháy. Người điều khiến ô tô cũng bị thương nặng đã được người dân, cơ quan chức năng đưa viện cấp cứu. Clip: Cận cảnh vụ tai nạn khiến 2 xe cháy rụi, một người phụ nữ tử vong.

Vụ tai nạn va chạm xe máy với ô tô, 2 xe cháy rụi xảy ra vào khoảng 7h20 phút ngày 20/11, tại khu vực gầm cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ ( thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội). Vào thời điểm trên, xe ô tô nhãn hiệu hạng sang Mercedes khi lưu thông đến gầm cầu vượt Lê Văn Lương theo hướng Lê Văn Lương - Láng Hạ đã đâm trúng xe máy nhãn hiệu Honda đi cùng chiều. Sau vụ tai nạn, chiếc xe máy nằm gọn trước đầu xe Mercedes và chiếc xe ô tô nhãn hiệu hạng sang này bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân và tài xế đã tìm cách dập lửa nhưng do ngọn lửa ngày càng bùng phát nhanh chóng nên chỉ trong ít phút đã bao trùm toàn bộ chiếc xe. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã xuống hiện trường tiến hành dập lửa. Ít phú sau ngọn lửa đã được dập tắt. Tại hiện trường, 2 chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn chỉ còn nguyên khung. Lãnh đạo đội CSGT số 7 (CATP Hà Nội) xác nhận vụ việc và cho biết, vụ tai nạn đã khiến khiến 1 phụ nữ tử vong. Hiện nguyên nhân vụ va chạm xe máy với ô tô khiến 2 xe cháy rụi, người phụ nữ tử vong việc đang được điều tra, làm rõ. Vụ tai nạn cũng đã khiến các phương tiên lưu thông qua nơi đây bị tắc nghẽn. Theo một số nhân chứng tại hiện trường người phụ nữ đi xe máy tử vong do tai nạn chứ không phải tử vong do cháy. Người điều khiến ô tô cũng bị thương nặng đã được người dân, cơ quan chức năng đưa viện cấp cứu. Clip: Cận cảnh vụ tai nạn khiến 2 xe cháy rụi, một người phụ nữ tử vong.