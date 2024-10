Tuần này, miền Bắc sẽ đón 2 đợt không khí lạnh

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ yếu kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm ngày 14 đến ngày 16/10, Hà Nội có mưa dông về đêm và sáng; gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2-3; nhiệt độ giảm 2-3 độ C so với ngày trước đó. Sau đó, cường độ không khí lạnh suy yếu dần, Hà Nội mưa vài nơi, chủ yếu về đêm và sáng; nắng về trưa và chiều, nhiệt độ tăng trở lại.

Hình ảnh minh hoạ/Internet

Từ ngày 19 đến 21/10, Hà Nội tiếp tục ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa rào và dông, nhiệt độ giảm tới ngưỡng lạnh,

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 18/10, sáng 19/10 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống gây mưa và làm giảm nhiệt. Đây vẫn là những đợt không khí lạnh đầu mùa nên chưa đủ để gây lạnh cả ngày lẫn đêm cho Bắc Bộ. Do đó, trời chỉ se lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng vùng núi trời trở lạnh, có nơi trời rét, dưới 20 độ C

Mời độc giả xem video: Hà Nội đón không khí lạnh cường độ mạnh từ tháng 10