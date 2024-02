Không khí lạnh sắp về, nền nhiệt Miền Bắc giảm còn bao nhiêu độ?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/2, một khối không khí lạnh đang tràn về phía Bắc nước ta. Dự báo khoảng chiều tối và đêm 22/2, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ảnh minh họa.

Từ tối và đêm 22/2 gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3. Từ ngày 23/2, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến 17-20 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Từ đêm 22 đến 24/2, khu vực Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Từ ngày 23 và 24-2, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 22/2, ở khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Ông Nguyễn Đức Hòa - phó trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong vòng 1 tháng tới, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa, mưa rào và dông. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn. Trong thời kỳ này, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta xen kẽ với hoạt động của rãnh khí áp thấp ở phía bắc, với xu hướng hoạt động mạnh dần và tương tác với không khí lạnh. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sương mù, dông, lốc, sét, mưa đá.