Tự ý rời Long An đi TP HCM, ông Lê Tùng Vân có bị tạm giam?

Công an tỉnh Long An đang xem xét việc thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ tỉnh Long An) sau khi ông này tự ý rời khỏi địa phương trong khi đang bị cấm rời khỏi nơi cư trú.

Ông Lê Tùng Vân có mặt tại trụ sở công an ở TP HCM.

Theo cơ quan chức năng, ngày 9/6, bị can Lê Tùng Vân đến quận 6, TP HCM để làm CCCD gắn chip. Ngay trong ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, đưa người này trở về nơi cư trú ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.