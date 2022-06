Chi tiết Hyundai Creta N Line 2022, bán ra từ 754 triệu đồng

Sau khi chạy thử vào hồi cuối tháng 5 vừa qua, mẫu SUV đô thị Hyundai Creta N Line 2022 mới đã trình làng tại thị trường Brazil. Ở thị trường Nam Mỹ này, Hyundai vẫn đang bán Creta phiên bản cũ chứ không phải phiên bản mới như xe ở Việt Nam. Do đó, Hyundai Creta N Line 2022 cũng được phát triển dựa trên phiên bản cũ của mẫu SUV hạng B này. Đây là mẫu xe tiếp theo được bổ sung phiên bản N Line của hãng Hyundai, sau Tucson, Sonata, Kona, Elantra, i10 và i30. Tương tự các mẫu xe cùng thương hiệu, mẫu xe SUV Hyundai Creta N Line 2022 chỉ được thay đổi trong thiết kế nội - ngoại thất để thêm phần thể thao. So với bản thường, Hyundai Creta N Line 2022 trông nổi bật hơn nhờ thiết kế đầu xe mới với lưới tản nhiệt rộng hơn, đi kèm mắt lưới màu tối và logo "N Line". Thêm vào đó là cản trước hầm hố hơn, tích hợp hốc gió trung tâm hình thang màu đen. Ở hai góc cản trước còn có thêm cụm đèn sương mù trước hình tam giác mới. Hốc gió trung tâm và đèn sương mù được tách riêng với nhau bằng nẹp màu xám. Trái với đầu xe, thiết kế bên sườn của Hyundai Creta N Line 2022 gần như không thay đổi, trừ bộ vành hợp kim mới. Bộ vành này có đường kính 17 inch, thiết kế 6 chấu kép và sơn 2 màu thể thao. Ngoài ra, hãng Hyundai còn bổ sung ốp bậc cửa mới với nẹp mạ crôm trang trí cho xe. Đằng sau, Hyundai Creta N Line 2022 có thêm cản va mới với 2 hốc gió và cặp ống xả hình tròn mạ crôm hoặc sơn màu đen. Những điểm nhấn còn lại trên xe bao gồm logo "N Line" trên chắn bùn trước, ăng-ten hình vây cá, cánh gió mui, baga nóc và sơn ngoại thất phối 2 màu. Khác với truyền thống, Hyundai Creta N Line 2022 không có những điểm nhấn màu đỏ để tăng cường vẻ thể thao cho ngoại thất. Tuy nhiên, hãng Hyundai vẫn dùng màu đỏ cho nội thất của mẫu xe này. Bên cạnh đó là cần số, vô lăng và bộ bàn đạp bằng nhôm dành riêng cho Hyundai Creta N Line 2022. Về trang bị tiện nghi, Hyundai Creta N Line 2022 có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,25 inch, hệ thống điều hòa tự động, nút bấm khởi động máy, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và sạc điện thoại thông minh không dây. Không chỉ mang trên mình thiết kế ấn tượng hơn, Hyundai Creta N Line 2022 còn được bổ sung trang bị an toàn so với bản thường. Cụ thể, xe có thêm gói tính năng an toàn chủ động Hyundai SmartSense với đèn chiếu xa tự động, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, camera 360 độ, cảnh báo khi người lái mất tập trung, cảnh báo va chạm, phanh tự động và cảnh báo còn hành khách trên ghế sau. Đó là chưa kể đến cảm biến đỗ xe trước/sau và camera cập lề để cảnh báo điểm mù. Tại thị trường Brazil, Hyundai Creta N Line 2022 chỉ dùng 1 động cơ là máy xăng GTi tăng áp, dung tích 1.0L với công suất tối đa 118 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.Giá xe Hyundai Creta phiên bản N Line mới tại Brazil khởi điểm từ 159.490 Real (khoảng 754 triệu đồng). Video: Xem chi tiết Hyundai Creta N Line 2022 mới.

