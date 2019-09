Từ Trưởng phòng Giáo dục tới “shipper” ma tuý bị bắt: Vết trượt dài của “cán bộ” mẫn cán

(Kiến Thức) - Từ Trưởng phóng Giáo dục huyện Con Cuông (Nghệ An), Hồ Xuân Long từng vào tù vì lấy trộm tiền trong két sắt. Mãn hạn tù, Long tiếp tục làm "shipper" ma túy và bị bắt.

Vừa qua, công an TP Hà Nội đã bắt giữ một đối tượng từng là Trưởng phòng Giáo dục huyện Con Cuông (Nghệ An) vận chuyển 5 bánh heroin một cách tinh vi từ Nghệ An ra Hà Nội.

Danh tính đối tượng vận chuyển heroin được xác định là Hồ Xuân Long (SN 1958, trú tại huyện Con Cuông, Nghệ An).

Điều đáng nói trong vụ án vận chuyển heroin, Hồ Xuân Long từng là cán bộ mẫn cán trong ngành giáo dục. Đối tượng này từng là giáo viên, rồi phấn đấu lên vị trí hiệu trưởng một trường phổ thông cơ sở ở huyện Con Cuông, sau đó là vai trò quyền Trưởng phòng giáo dục huyện. Tuy nhiên, do "kinh doanh thua lỗ" (theo lời Long giải thích), nên đối tượng này rơi vào cảnh túng quẫn, rồi nảy sinh ý định lấy trộm két sắt trong phòng thủ quỹ của đơn vị. Đó là lý do vì sao Long từng phải vào tù. Đối tượng Hồ Xuân Long cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: ANTĐ).