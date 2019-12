“Tú ông” U60 ở Bắc Giang “điều đào” thủ đoạn kiểu gì?

môi giới mại dâm. Đỗ Văn Thanh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Nguoiduatin) Mới đây, trên báo Bắc Giang đưa tin, ngày 15/12, công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Thanh (SN 1958, trú tại thôn Phúc Thành, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên) để điều tra về hành vi

Theo đó, khoảng 16h ngày 14/12, tổ công tác công an huyện Tân Yên tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Sông Cầu ở thôn Phúc Thành do ông Thanh làm chủ phát hiện tại phòng 202 và 301 có hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng bán dâm được xác định là Trần Bích L. (SN 1980, trú tại thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) và Nguyễn Thị H. (SN 1995, trú tại thôn An Động, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Các đối tượng đã khai nhận khi đang ở phòng trọ tại xã Quang Tiến, huyện Tân Yên thì nhận được điện thoại của ông Thanh đề nghị đến nhà nghỉ Sông Cầu bán dâm cho khách . Sau đó, Thanh thu của khách mua dâm 300 nghìn đồng/người rồi điều gái bán dâm vào phòng phục vụ.

Hiện, vụ việc Đỗ Văn Thanh bị tạm giữ để điều tra về hành vi môi giới mại dâm đang được cơ quan chức công an điều tra, làm rõ.

Cũng trong thời gian này, trên báo Người đưa tin đưa tin, công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá một tụ điểm mại dâm ở thôn Gốc Dẻ, xã Lục Sơn.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 14/12, công an huyện Lục Nam phối hợp với đồn công an Trường Sơn và công an xã Lục Sơn đã bất ngờ kiểm tra nhà đối tượng Tăng Như Khánh (SN 1968, trú tại thôn Gốc Dẻ, xã Lục Sơn) bắt quả tang ba đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Qua điều tra, các đối tượng bán dâm được xác định gồm: Quàng Thị Tiện (SN 1991, trú tại bản Phú Viềng, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), Quàng Thị Son (SN 1993, trú tại bản Poong Sinh, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) và Quàng Thị Mai (SN 1997, trú tại bản Phèn A, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Tại cơ quan công an, đối tượng Khánh đã khai do biết được tại một số mỏ khai thác than gần nhà có đông công nhân nam từ địa phương khác đến lao động nên nảy sinh ý định tổ chức hoạt động mại dâm tại nhà.

Để thực hiện hành vi của mình, Khánh cải tạo các phòng hát karaoke rồi đưa ba cô gái trên về nhà. Mỗi khi khách có nhu cầu, Khánh trực tiếp kiểm tra, thu 200 nghìn đồng/lượt rồi điều vào phục vụ, sau đó khóa cửa rồi canh chừng phía ngoài, nếu có động tĩnh gì sẽ nhanh chóng “dọn dẹp” nhằm qua mắt cơ quan công an.