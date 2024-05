Từ “giấc mơ đổi đời” thành nữ sát nhân gây án mạng kinh hoàng

Theo hồ sơ vụ án, sẩm tối 4/4/2012, anh Hồ Trọng Đạt (SN 1997) đi chơi về nhà thì phát hiện thấy chân cầu thang có vết máu. Đạt vội chạy vào nhà thì phát hiện mẹ mình là bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1973), trú tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam, nằm bên vũng máu trong phòng ngủ. Khi hàng xóm chạy sang hỗ trợ đi cấp cứu mới biết nạn nhân đã chết trước đó. Kết quả giám định tử thi của Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Quảng Nam cho thấy, nạn nhân tử vong do đa vết thương xuyên thấu ngực và bụng, tổn thương nội tạng gây mất máu cấp. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tin bà Thanh chuyên hành nghề thầy bói kiêm bốc thuốc bị sát hại dã man nhanh chóng lan khắp địa phương. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng vào cuộc. Khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Quảng Nam xác định nạn nhân bị đâm 15 nhát dao. Bà Thanh ly hôn đã nhiều năm, sống cùng con trai. Bà hành nghề bói toán và bán thuốc Đông y đã gần 10 năm. Lúc “lên đồng”, bà này tự xưng là “thánh cô” để cho số đề, xem bói, bán thuốc chữa bệnh... (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bước đầu cơ quan điều tra không loại trừ khả năng hung thủ giết người để cướp tài sản. Con trai nạn nhân cho biết, trước thời điểm bị sát hại, bà Thanh có đeo hai chiếc nhẫn và một dây chuyền bằng vàng thật, một chiếc lắc đeo tay bằng vàng giả. Nhưng sau khi bị sát hại thì dây chuyền không còn, riêng chiếc lắc vàng giả vẫn nằm trên tay nạn nhân. Cùng với đó, một thông tin quan trọng được hai nữ sinh cho biết là khoảng 17h, trước khi anh Đạt phát hiện sự việc, họ thấy một phụ nữ đeo khẩu trang che kín mặt, mặc áo khoác, đi xe máy Yamaha Taurus màu đỏ đen từ trong sân nhà nạn nhân phóng ra rất nhanh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Xác định đây rất có thể chính là hung thủ gây án, động cơ có thể là giết để cướp tài sản, cơ quan điều tra lập tức tiến hành phác họa chân dung tội phạm và truy tìm hung thủ từ khoảng 100 số điện thoại trong danh bạ của nạn nhân. Khi gọi vào số điện thoại có tên “Chị Hoa”, một người phụ nữ bắt máy lập tức trả lời: “Tôi không phải tên Hoa” rồi ngắt liên lạc. Động thái của người trả lời điện thoại đó khiến trinh sát nghi ngờ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tìm đến nhà người này, họ mừng rỡ khi phát hiện chiếc xe Taurus giống các nhân chứng mô tả đang dựng trước hiên. Người phụ nữ này là Trương Thị Kiều Phương (SN 1977), là chủ tiệm hớt tóc Minh Phương, tại phường An Phú, TP Tam Kỳ. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phương đã thú nhận hành vi giết người... Theo đó, Phương có chồng nghiện ma túy nặng. Vốn mê tín, Phương dẫn chồng đến gặp bà Thanh nhờ “phù phép” để cai nghiện. Thời gian sau đó, chồng Phương đoạn tuyệt được với ma túy. Mừng rỡ, cho rằng bà Thanh “cao tay”, Phương càng thêm tin tưởng. Ham cờ bạc, những lần đến bà Thanh xem bói, Phương xin luôn số đề để chơi. Vài lần đầu nghe lời thầy bói, Phương trúng số khiến lòng tin vào “thánh cô” lại càng tăng. Bà Thanh cũng nhiều lần nhờ Phương ứng tiền để ghi thêm cho mình vài con lô. Tuy nhiên, thời gian sau, Phương đánh đâu trượt đó. Đổ nợ, nhớ đến số tiền 40 triệu đồng bà Thanh nhờ mình ghi đề chưa trả, Phương nhiều lần tìm đến nhà đòi nhưng không được. Khoảng 12h ngày 4/4/2012, Phương gọi điện cho bà Thanh hẹn đến nhà để đòi tiền. Trên đường đi, thị ghé chợ mua một con dao bỏ vào túi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trò chuyện một lúc, bà Thanh vào phòng ngủ, nằm trên giường và gọi Phương vào massage mặt cho mình. Lúc này, Phương đề cập đến số tiền bà Thanh đã nhờ đánh đề. Bà Thanh nói chưa có điều kiện trả. Nghe vậy, Phương liền rút dao ra kề vào cổ bà Thanh đe dọa: “Nếu chị không trả tiền thì sẽ chết”. Bà Thanh bình thản thách thức: “Mi dám đâm không?”. Không nói gì thêm, Phương dùng dao đâm liên tiếp vào cổ khiến bà Thanh ngã xuống nền nhà. Chưa dừng tay, Phương còn xông đến đâm bồi thêm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân không còn cử động... (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi sát hại nạn nhân, Phương bình tĩnh vào nhà tắm rửa, xóa dấu vết hiện trường. Con dao gây án Phương giấu dưới nệm giường nạn nhân. Trước khi rời đi, thị còn tháo lấy hai chiếc nhẫn vàng và sợi dây chuyền của nạn nhân. Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Phương lấy điện thoại nạn nhân đổi tên danh bạ lưu tên mình là “Chị Phương” thành “Chị Hoa”. Trên đường về, đến TP Tam Kỳ, phát hiện quần áo dính máu, Phương ghé vào shop Thiên Lộc mua một chiếc áo thun, một chiếc quần bò và một chiếc áo khoác rồi về nhà như thể không có chuyện gì xảy ra. Cho đến ngày 22/5/2012, Phương đã bị lực lượng công an bắt giữ. Năm 2013, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên án chung thân về tội "Giết người" và tuyên phạt 5 năm tù về tội "Cướp tài sản" đối với bị cáo Trương Thị Kiều Phương. Tổng hình phạt bị cáo phải nhận là chung thân. Ngoài ra, gia đình bị cáo Phương phải bồi thường hơn 120 triệu đồng tổn thất tinh thần và mai táng phí, 45 triệu đồng cho con bà Thanh trong ba năm đến lúc đủ mười tám tuổi...

