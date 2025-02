Mỹ rút Starlink, đòn chí mạng vào Quân đội Ukraine

Ngày 21/2, Reuters dẫn nguồn tin riêng cho biết, các nhà đàm phán Mỹ đang gây sức ép với Ukraine về quyền tiếp cận khoáng sản của nước này, thậm chí đề cập khả năng cắt quyền truy cập của Kiev vào hệ thống Internet vệ tinh Starlink. Hành động này được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối đề xuất ban đầu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Trong cuộc gặp, Ukraine được cảnh báo rằng nước này có thể bị cắt dịch vụ Starlink ngay lập tức nếu không đạt được thỏa thuận về khoáng sản chiến lược. Tổng thống Zelensky trước đó đã từ chối yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc cung cấp 500 tỷ USD tài nguyên khoáng sản của Ukraine để trả lại viện trợ thời chiến từ Washington. Lý do là Mỹ chưa đưa ra bất kỳ đảm bảo an ninh cụ thể nào. Ngay sau bài viết của Reuters, CEO SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ thông tin Mỹ đã cảnh báo ngừng cung cấp mạng internet vệ tinh Starlink cho Ukraine trừ khi Kiev đồng ý với một thỏa thuận về khoáng sản. Ông Musk gọi thông tin này là "sai sự thật" và cáo buộc hãng tin này "bịa đặt". Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh tuyên bố của mình. Sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Mỹ đã khẩn cấp gửi hàng nghìn thiết bị Starlink đến Ukraine để thay thế dịch vụ liên lạc bị phá hủy trong cuộc chiến. Starlink - do SpaceX của tỉ phú Elon Musk vận hành - cung cấp kết nối Internet quan trọng cho Ukraine, bao gồm cả quân đội nước này. Ukraine phụ thuộc vào Starlink. Họ coi đó là ngôi sao dẫn đường của mình. Mất Starlink sẽ là một đòn giáng mạnh, nguồn tin của Reuters chia sẻ. Starlink rất cần thiết cho việc vận hành máy bay không người lái của Ukraine, thứ vũ khí duy nhất giúp Kiev có thể tạo thế cân bằng với Nga về hỏa lực trên chiến trường. Còn theo chuyên gia quân sự và quan hệ quốc tế kỳ cựu Andrei Koshkin chia sẻ với Sputnik, đe dọa cắt đứt Starlink có thể gây ra "đòn giáng mạnh mẽ nhất về mặt kỹ thuật quân sự vào khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine". Ông Koshkin nhận định mất đi Starlink đồng nghĩa với việc Quân đội Ukraine không thể phối hợp các cuộc tấn công pháo binh của họ

phóng và điều khiển các phương tiện không người lái, trao đổi thông tin chiến trường cấp chiến thuật đến chiến lược. Koshkin cho biết tối hậu thư về Starlink chứng tỏ quyết tâm đạt được mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump ép Ukraine phải ký vào thỏa thuận khoáng sản. Nga từng dọa bắn rơi vệ tinh Starlink với lý do chúng được sử dụng để phục vụ cho quân đội Ukraine để chống lại Nga. Nếu mất đi Starlink, Ukraine sẽ gặp thách thức lớn trong việc đối phó đà tiến của Nga trên chiến trường khi họ mất đi kênh thông tin liên lạc quan trọng.

