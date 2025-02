Bùn, đất sự cố metro Hà Nội tiếp tục phun tràn vào nhà dân

Sáng 21/2, bùn đất vẫn tiếp tục đùn và phun lên từ dưới lòng đất theo một số lỗ nhỏ và cống thoát nước trong ngõ 7 phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, vào 16h ngày 20/2, trong quá trình đào TBM1, đã xảy ra hiện tượng phụ gia đào hầm phun lên mặt đất tại khu vực ngõ 7 Giang Văn Minh, Kim Mã. Sau khi kiểm tra, Chủ đầu tư - MRB cùng tư vấn và nhà thầu kiểm tra hiện trường, ban đầu xác định nguyên nhân có thể do dưới lòng đất còn tồn tại giếng nước hoặc cống thoát nước cũ đã tạo thành đường đi cho phụ gia khoan hầm trào lên mặt đất (các giếng nước và cống cũ này không còn được sử dụng). Theo quy trình của Dự án, trước khi thi công khoan hầm, tư vấn và nhà thầu đã tiến hành khảo sát công trình dọc tuyến. Tuy nhiên, do sự thay đổi chủ sở hữu các công trình theo thời gian, nhiều thông tin không được cung cấp đầy đủ nên không tránh khỏi còn thiếu dữ liệu về các công trình ngầm như giếng nước, giếng khoan của nhà dân, hoặc các lỗ khoan khảo sát địa chất từ các dự án trước đây không được lấp lại. Trong quá trình khoan, phụ gia khoan hầm được phun áp lực để giữ ổn định đất trước gương đào. Khi gặp phải lỗ hở như giếng nước, lỗ khoan thì phụ gia khoan hầm sẽ theo các lỗ rỗng này trào lên mặt đất. Hiện tượng này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn và kết thúc ngay sau khi máy TBM khoan qua và lắp đặt vỏ hầm. Đây là một hiện tượng thông thường trong quá trình thi công các công trình khoan hầm trong đô thị. Ông Lee Young Kyeong – Phó giám đốc dự án Liên danh Hyundai & Ghella khẳng định: "Hiện tượng phụ gia khoan hầm trào lên mặt đất trong quá trình khoan là một tình huống kỹ thuật nằm trong dự tính và đã được kiểm soát ngay lập tức. Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình an toàn, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để đảm bảo quá trình thi công diễn ra an toàn, hiệu quả." Hiện tượng nói trên không gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình cũng như không có thiệt hại về người hay vật chất. Hiện tại, MRB đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đánh giá chính xác nguyên nhân, triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa sự việc tương tự trong giai đoạn tiếp theo. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cũng đã chính thức gửi lời xin lỗi vì những bất tiện có thể đã gây ra trong quá trình thi công và mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của người dân trong khu vực. Dự án đã và đang thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định hiện hành.

