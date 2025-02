Ngắm Aston Martin Valkyrie phiên bản “điên rồ” Anemos dát vàng 24k

Aston Martin Valkyrie điên rồ do Adrian Newey thiết kế vào cuối năm ngoá đã hoàn thiện, trong số 150 mẫu Coupe dành cho đường phố được chế tạo, chiếc xe tạo bạo nhất mang tên “Anemos” là tác phẩm đáng chú ý nhất, có trị giá hơn 500.000 bảng Anh (tương đương 629.000 USD, khoảng 15,95 tỷ đồng) với các chi tiết được hoàn thiện bằng sợi carbon và vàng 24k. Chiếc Aston Martin Valkyrie đặc biệt này được giao vào năm ngoái và tên được đặt theo tiếng Hy Lạp là “Anemos” có nghĩa là “gió”.



Rõ ràng, chủ nhân không tiếc bất kỳ khoản chi nào khi thực hiện và đây cũng là một trong số các mẫu xe có thân xe hoàn toàn bằng sợi carbon.





Không chỉ vậy, chiếc Valkyrie còn được hoàn thiện với sợi carbon có sắc tím, pha trộn với nhiều hạt kim loại, giúp nó lấp lánh dưới ánh nắng và ánh sáng của phòng trưng bày. Trong khi hầu hết các chủ nhân sẽ hài lòng với carbon tím này nhưng chủ xe đã bổ sung thêm điểm nhấn vàng 24k từ ngoại thất đến nội thất.



Có thể nhận ra vàng xuất hiện tại bộ chia gió phía trước, đường viền nắp capo, viền xung danh kính, các bộ phận khí động học, hai bên hông xe và cổ hút trên nóc, khuếch tán gió phía sau...





Logo Aston Martin làm màu vàng, bộ mâm nhôm màu đen satin kết hợp điểm nhấn màu vàng, phần nóc xe và nắp che động cơ được làm từ sợi carbon. Toàn bộ thân xe được bọc bằng phim bảo vệ PPF, giúp giữ bề mặt đặc biệt này không bị trầy xước hay mẻ sơn.





Phần nội thất của Aston Martin cũng có rất nhiều điểm cuốn hút. Phần lớn không gian được trang trí bởi sợi carbon, nhưng Anemos còn có thêm da lộn Alcantara màu tím trên ghế có đường chỉ khâu nổi.







Dòng chữ "Anemos" được thêu trên dây đai an toàn 4 điểm (dây đai xe đua). Các nút bấm màu vàng trên vô lăng có thể được tháo rời.



Sức mạnh của Aston Martin Valkyrie bản Anemos không có sự nâng cấp, bởi lẽ khối động cơ V12 dung tích 6.5L hút khí tự nhiên do Cosworth chế tạo sản sinh công suất 1.000 mã lực tại 11.100 vòng/phút cùng động cơ điện có công suất 140 mã lực đã quá mạnh mẽ.





Hiện tại chiếc hypercar đến từ Anh Quốc đang có mặt tại Joe Macari chờ đón chủ nhân mới; vẫn chưa có mức giá khởi điểm nhưng về odo thì xe đã đi được 80 km (50 mph).





Với gói nâng cấp ngoại thất và nội thất độc đáo, nhiều khả năng chiếc hypercar này sẽ bán được với mức giá cao hơn 3 triệu bảng Anh (khoảng 3,78 triệu USD, tương đương 96.65 tỷ đồng).



VIdeo: Siêu xe Aston Martin Valkyrie Anemos trên đường phố.





Aston Martin Valkyrie điên rồ do Adrian Newey thiết kế vào cuối năm ngoá đã hoàn thiện, trong số 150 mẫu Coupe dành cho đường phố được chế tạo, chiếc xe tạo bạo nhất mang tên “Anemos” là tác phẩm đáng chú ý nhất, có trị giá hơn 500.000 bảng Anh (tương đương 629.000 USD, khoảng 15,95 tỷ đồng) với các chi tiết được hoàn thiện bằng sợi carbon và vàng 24k. Chiếc Aston Martin Valkyrie đặc biệt này được giao vào năm ngoái và tên được đặt theo tiếng Hy Lạp là “Anemos” có nghĩa là “gió”.



Rõ ràng, chủ nhân không tiếc bất kỳ khoản chi nào khi thực hiện và đây cũng là một trong số các mẫu xe có thân xe hoàn toàn bằng sợi carbon.





Không chỉ vậy, chiếc Valkyrie còn được hoàn thiện với sợi carbon có sắc tím, pha trộn với nhiều hạt kim loại, giúp nó lấp lánh dưới ánh nắng và ánh sáng của phòng trưng bày. Trong khi hầu hết các chủ nhân sẽ hài lòng với carbon tím này nhưng chủ xe đã bổ sung thêm điểm nhấn vàng 24k từ ngoại thất đến nội thất.



Có thể nhận ra vàng xuất hiện tại bộ chia gió phía trước, đường viền nắp capo, viền xung danh kính, các bộ phận khí động học, hai bên hông xe và cổ hút trên nóc, khuếch tán gió phía sau...





Logo Aston Martin làm màu vàng, bộ mâm nhôm màu đen satin kết hợp điểm nhấn màu vàng, phần nóc xe và nắp che động cơ được làm từ sợi carbon. Toàn bộ thân xe được bọc bằng phim bảo vệ PPF, giúp giữ bề mặt đặc biệt này không bị trầy xước hay mẻ sơn.





Phần nội thất của Aston Martin cũng có rất nhiều điểm cuốn hút. Phần lớn không gian được trang trí bởi sợi carbon, nhưng Anemos còn có thêm da lộn Alcantara màu tím trên ghế có đường chỉ khâu nổi.







Dòng chữ "Anemos" được thêu trên dây đai an toàn 4 điểm (dây đai xe đua). Các nút bấm màu vàng trên vô lăng có thể được tháo rời.



Sức mạnh của Aston Martin Valkyrie bản Anemos không có sự nâng cấp, bởi lẽ khối động cơ V12 dung tích 6.5L hút khí tự nhiên do Cosworth chế tạo sản sinh công suất 1.000 mã lực tại 11.100 vòng/phút cùng động cơ điện có công suất 140 mã lực đã quá mạnh mẽ.





Hiện tại chiếc hypercar đến từ Anh Quốc đang có mặt tại Joe Macari chờ đón chủ nhân mới; vẫn chưa có mức giá khởi điểm nhưng về odo thì xe đã đi được 80 km (50 mph).





Với gói nâng cấp ngoại thất và nội thất độc đáo, nhiều khả năng chiếc hypercar này sẽ bán được với mức giá cao hơn 3 triệu bảng Anh (khoảng 3,78 triệu USD, tương đương 96.65 tỷ đồng).



VIdeo: Siêu xe Aston Martin Valkyrie Anemos trên đường phố.