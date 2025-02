"Soi" cận cảnh Haval M6 dự kiến chỉ 594 triệu đồng tại Việt Nam

Chẳng bao lâu nữa, hãng xe Great Wall Motor (GWM) sẽ chính thức giới thiệu 4 mẫu ô tô mới ở thị trường Việt Nam, bao gồm Tank 500, Tank 300, Wey 80 và Haval M6 2025 mới. Hiện cả 4 mẫu xe này đều đã có mặt tại đại lý Việt Nam. Trong số 4 mẫu xe kể trên, Haval M6 là xe SUV rẻ nhất. Theo thông tin rò rỉ, mẫu xe này có giá ưu đãi dành cho lô đầu là 594 triệu đồng. 3 mẫu xe còn lại của GWM đều có giá đồn đại hơn 1 tỷ đồng. Qua hình ảnh do đại lý tung ra, có thể thấy Haval M6 tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ hai, ra mắt vào năm 2021. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, mẫu xe này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.664 x 1.830 x 1.729 mm và chiều dài cơ sở 2.680 mm. So với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Honda CR-V hay Hyundai Tucson, Haval M6 có chiều dài cơ sở ngắn hơn đáng kể. Haval M6 sở hữu ngoại hình không thực sự nổi bật. Xe được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với các nan đan chéo, cụm đèn pha khá lớn và đèn sương mù nhỏ ở hai góc. Lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù, cản trước và cản sau đều được trang trí bằng nẹp màu bạc tối. Tiếp theo đó là gương chiếu hậu nằm trên cột A, bộ vành hợp kim 17 inch đa chấu, sơn một màu đơn giản và đường dập gân kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu. Phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu khá lớn với thiết kế nối liền hai bên và cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao. Bên trong xe, Haval M6 được trang bị nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi và màu tối chủ đạo. Ghế của xe chỉ được bọc nỉ với chỉ khâu màu tương phản. Vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin ở giữa và màn hình thông tin giải trí đặt nổi trên mặt táp-lô. Nằm ngay bên dưới màn hình này là 2 cửa gió trung tâm và các phím cơ học để chỉnh điều hòa. Hiện trang bị cụ thể của Haval M6 tại thị trường Việt Nam chưa được công bố. Trong khi đó, tại thị trường quốc tế, xe sở hữu màn hình thông tin giải trí 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carplay/Android Auto, hệ thống âm thanh 4 loa, kết nối Bluetooth/FM/AM/Radio... Ngoài ra còn có cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera lùi, 6 túi khí, cảnh báo áp suất lốp, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử và trợ lực phanh. Xe không có các tính năng an toàn chủ động ADAS. Điều này cũng không có gì bất ngờ vì Haval M6 vốn là xe giá rẻ. "Trái tim" của Haval M6 tại Việt Nam là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, tạo ra công suất tối đa mạnh 105 kW (140 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 202 Nm. Động cơ đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. M6 sẽ là mẫu xe Haval thứ 3 có mặt tại thị trường Việt Nam, sau H6 và Jolion. Với giá bán dự kiến kể trên, Haval M6 khá rẻ trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam. Tuy nhiên, xe vẫn có những bất lợi như thiết kế và trang bị kém nổi bật cùng thương hiệu chưa phổ biến tại Việt Nam. Video: Xem chi tiết xe SUV Haval M6 giá rẻ của Trung Quốc.

