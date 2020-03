Từ bệnh nhân số 17 “né”được hải quan Nội Bài: Điều kiện nào để được cấp hộ chiếu Anh?

Theo thông tin từ Công an cửa khẩu quốc tế Nội Bài, trường hợp bệnh nhân số 17 Covid-19 Nguyễn Hồng Nhung “né” được hải quan Nội Bài và các chốt kiểm dịch do cô gái này có 2 hộ chiếu gồm hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu của Anh.

Khi xuất cảnh và nhập cảnh ở sân bay Nội Bài, cô ấy chỉ dùng 1 hộ chiếu Việt Nam. Khi sang Anh, cô ấy dùng hộ chiếu Anh để đi Pháp, đi Ý. Theo quy chế EU, những người mang quốc tịch nội khối xuất nhập cảnh không cần Visa Strengen và Anh được hưởng quy chế này đến 31/12/2020. Vì vậy, hộ chiếu Anh của bệnh nhân COVID-19 số 17 không cần đóng dấu xuất nhập cảnh khi đi lại giữa các nước châu Âu.

Công an cửa khẩu Nội Bài đã kiểm tra kỹ từng trang của hộ chiếu nhưng không phát hiện có con dấu xuất nhập cảnh của Ý. Cùng với việc khai gian tờ khai y tế để vượt qua vòng kiểm dịch của CDC Hà Nội, Nhung đã được giải quyết nhập cảnh bình thường.

Sau thông tin trên, dư luận đặt câu hỏi: Tại sao Nguyễn Hồng Nhung có hộ chiếu Anh (quốc tịch Anh)? điều kiện gì để có hộ chiếu Anh?

Bởi lẽ, nước Anh được cho là một trong những quốc gia thuộc diện khó nhập tịch nhất.

Một Công ty tư vấn giáo dục, dịch vụ di trú ở Hà Nội thông tin thêm về thủ tục đăng ký quốc tịch Anh Quốc. Khi đăng ký quốc tịch Anh, mỗi người sẽ có một bối cảnh khác nhau khi làm thủ tục có những người là sinh viên du học nhiều năm, có những người đang đi làm và cũng có người xin theo dạng kết hôn nhưng dù bạn ở Anh theo kiểu nào thì điều kiện chung để đăng ký quốc tịch Anh thường là:

* Trên 18 tuổi

* Hồ sơ lý lịch tư pháp tốt, không phạm tội

* Sẽ tiếp tục sinh sống lâu dài ở Anh

* Đã làm bài thi Kiến thức và cuộc sống của Anh (Knowledge of English and Life in the UK)

* Đã có bằng tiếng Anh

* Sống ở Anh ít nhất 5 năm trước khi làm đơn. Với những người theo diện visa kết hôn thì thời hạn phải ít nhất là 3 năm.

* Thời gian ra khỏi Anh không quá 450 ngày trong vòng 5 năm gần nhất (270 ngày trong 3 năm với người xin visa theo diện kết hôn)

* Trong 12 tháng cuối, không được ra khỏi Anh Quốc quá 90 ngày

Đã có trong tay visa vĩnh viễn - Indefinite Leave to Stay và thời gian có visa phải hơn 12 tháng

*Không vi phạm luật nhập cư khi ở Anh.

Đáp ứng được những điều kiện trên thì làm đơn có thể gửi qua bưu điện và gửi kèm hộ chiếu và giấy tờ của bạn để xin được cấp quốc tịch Anh Quốc. Sau đó, các cơ quan chức năng sẽ xét duyệt, nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.