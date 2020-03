Cách ly Covid-19 “sướng như tiên”, nữ du học sinh muốn ở thêm cho tròn tháng

Là một trong những du học sinh trở về từ Hàn Quốc để tránh dịch Covid-19, Nguyễn Thị Lệ Quyên (sinh năm 1993) cùng với những người khác bước vào hành trình 14 ngày cách ly. Vừa bước xuống sân bay, Lệ Quyên lập tức được cơ quan chức năng đưa tới Trường quân sự Gò Găng Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long để cách ly dịch Covid-19. Trước khi vào khu cách ly dịch Covid-19, Lệ Quyên chia sẻ: "Run và lo lắng nhiều lắm. Mình không hiểu tại sao nữa. Nhưng lúc ấy, điều mình nghĩ tới duy nhất là tìm cách năn nỉ để được về nhà tự cách ly. Trước khi về Việt Nam, mình suy nghĩ tiêu cực, lo sợ về việc cách ly." Tuy nhiên, sau vài ngày sống trong khu cách ly tập trung dịch Covid-19, Lệ Quyên cho biết mọi thứ không khó khăn như cô nghĩ. Chỉ sau khoảng 1 ngày làm quen với những người cùng khu, với nhịp sinh hoạt và điều kiện trong đó, nữ du học sinh Hàn Quốc cũng bình tĩnh hơn. Khi chính bản thân cô trải nghiệm và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Chia sẻ trên trang cá nhân, Lệ Quyên cho biết cuộc sống không máy lạnh, không tủ lạnh, không máy giặt,... hóa ra lại là một điều may mắn. Xung quanh rậm rạp cây cối, thùng trữ đá luôn sẵn sàng, hồ dự trữ nước ngọt có ngay trong khu, thành ra lại tạo nên một nhịp sống đơn giản, bình yên không bộn bề cho cô nàng cùng những người khác. "Khoảng 4h30 tới 5h sáng, loa phát thanh đều đặn vang lên tuyển tập Cẩm Ly - Cô gái mở đường, Chiếc khăn tay, Em đi bộ đội. Ai dậy sớm thể dục thể dục thì tíu tít rủ nhau. Ai thích ngủ thêm chút nữa thì cứ mặc cuộc tròn trong chăn, chẳng ai nỡ thúc giục. 6h là thời điểm đo thân nhiệt đầu tiên trong ngày. Khẩu trang được phát mới. Ai đã chỉnh tề mọi thủ tục thì 6h30 ra dùng bữa sáng, các chiến sĩ bộ đội sẽ phát tận nơi. Xong xuôi, người nào về làm việc người nấy." Lệ Quyên chia sẻ trên trang cá nhân. Bởi khu cách ly không có máy giặt, Lệ Quyên cùng mọi người tận dụng khoảng thời gian trống để giặt đồ, quét dọn phòng ốc, sân vườn. Vừa để tăng vận động cá nhân, vừa giữ gìn vệ sinh chung khu vực. Sao cho tới 10h40 ngơi tay, nghe tiếng anh bộ đội phát loa gọi mọi người đi ăn cơm trưa, là ổn. Mỗi ngày Lệ Quyên được đo thân nhiệt tới 2 lần. Khẩu trang mỗi ngày phát 2 chiếc, nước rửa tay khô 1 tuần phát 3 lần cùng những đồ dùng nhu yếu phẩm khác như xà phòng tắm, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu, nước súc miệng v.v. Dù trong khu cách ly dịch Covid-19 nhưng ngày 8/3 vừa rồi, Lệ Quyên cùng những chị em phái nữ vẫn được đón tiệc tươm tất, chu đáo và đầy ý nghĩa. Cô khẳng định "được cách ly là 1 điều may mắn", bởi cuộc sống những ngày qua thoải mái và vui vẻ đến nỗi nhiều người còn mong muốn và nếu được ở thêm 15 ngày nữa cho đủ 1 tháng, nữ du học sinh này cũng vui lòng. Lệ Quyên đã ở Hàn Quốc 8 năm, việc học xem như đã hoàn thành, chỉ đợi thực tập để hoàn thành chương trình để ra trường. Thế nhưng sau khi trở lại trường 15 ngày, cô quyết định về nước khi tình hình dịch bệnh tại Hàn quá phức tạp. Lệ Quyên cũng chia sẻ thêm, việc cách ly ảnh hưởng tới công việc cá nhân cũng như dự định học tập của cô rất nhiều do phải bảo lưu kết quả. Tuy vậy, nữ du học sinh biết đây là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho chính mình cũng như cộng đồng. Cùng chung tay chặn đứng dịch bệnh COVID-19:

Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khủy tay áo; tránh đưa tay lên mắt, mũi miệng; hạn chế tiếp xúc gần trong khoảng cách 1m với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở; thường xuyên lau chùi vật dụng bằng chất tẩy rửa thông thường; đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông. Người dân không đi du lịch đến các nước, khu vực đang có dịch COVID-19. Clip Du khách Nhật nhiễm Covid-19 đi trên chuyến bay của Vietnam Airlines - Nguồn: VTC14

