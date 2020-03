Cô gái tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 thứ 17: Nhà đẹp, ăn ngon, chu du khắp nơi

Bệnh nhân Covid-19 thứ 17 được biết đến là một Rich Kid nổi tiếng với cuộc sống sa hoa và những chuyến du lịch nước ngoài cực "sang chảnh". Thế nhưng, đó chưa là gì so với chị gái của cô nàng là Nguyễn Thị Hồng Nga, hay thường được biết đến với nickname Nga Nguyễn (SN 1992). Nga Nguyễn sinh ra tại Hải Phòng nhưng sớm được gia đình tạo điều kiện cho đi du học ngành Khoa học chính trị tại trường King’s College London, Anh. Thế nhưng, với niềm đam mê với thời trang mãnh liệt nên sau khi ra trường, cô xin vào làm việc tại tập đoàn LVMH, nơi thâu tóm gần như toàn bộ các thương hiệu xa xỉ trên thế giới. Cô gái từng tiếp xúc với ca nhiễm số 17 Covid-19 chơi khá thân với Rich Kid đình đám Việt Nam như Tiên Nguyễn... Cả hai thường xuyên ngồi cùng bàn trong những bữa tiệc riêng của giới thượng lưu. Nga Nguyễn và Tiên Nguyễn chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội, thường xuyên chụp chung hình trong những chuyến đi chơi. Cô gái thân với nữ bệnh nhân Covid-19 số 17 còn quan hệ với những tên tuổi khủng trong làng thời trang, ví dụ như biên tập viên tạp chí Voguge Anna Dello Russo. Năm 2018, cô nàng cũng xuất hiện tại Met Gala, bữa tiệc mà bất kỳ người mẫu, người làm trong lĩnh thời trang cũng khao khát được mời tham dự. Do tính chất công việc, Nga Nguyễn cũng có cơ hội tiếp xúc với nhiều ngôi sao Á, Âu nổi tiếng như Phạm Băng Băng, Song Hey Kyo,.... Nga Nguyễn tỏ ra là một người "biết hưởng" khi tham gia tiệc tùng liên miên. Cô nàng còn được Salt Bae - đầu bếp rắc muối đình đám phục vụ riêng, đây là điều mà không phải cứ có tiền là làm được. Trên trang cá nhân của mình, Nga Nguyễn đăng tải những tấm hình đi công tác, du lịch khắp thế giới, tiếp xúc với toàn tên tuổi nổi tiếng. Căn hộ được cho là của Nga Nguyễn vô cùng sang trọng với phần sân vườn rộng, sàn lát gỗ và không gian mở. Cùng chung tay chặn đứng dịch bệnh Covid-19!

Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khủy tay áo; tránh đưa tay lên mắt, mũi miệng; hạn chế tiếp xúc gần trong khoảng cách 1m với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở; thường xuyên lau chùi vật dụng bằng chất tẩy rửa thông thường; đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông. Người dân không đi du lịch đến các nước, khu vực đang có dịch Covid-19. Xem thêm clip: Sức khỏe bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 ra sao? | VTC Now - Nguồn: Youtube

Bệnh nhân Covid-19 thứ 17 được biết đến là một Rich Kid nổi tiếng với cuộc sống sa hoa và những chuyến du lịch nước ngoài cực "sang chảnh". Thế nhưng, đó chưa là gì so với chị gái của cô nàng là Nguyễn Thị Hồng Nga, hay thường được biết đến với nickname Nga Nguyễn (SN 1992). Nga Nguyễn sinh ra tại Hải Phòng nhưng sớm được gia đình tạo điều kiện cho đi du học ngành Khoa học chính trị tại trường King’s College London, Anh. Thế nhưng, với niềm đam mê với thời trang mãnh liệt nên sau khi ra trường, cô xin vào làm việc tại tập đoàn LVMH, nơi thâu tóm gần như toàn bộ các thương hiệu xa xỉ trên thế giới. Cô gái từng tiếp xúc với ca nhiễm số 17 Covid-19 chơi khá thân với Rich Kid đình đám Việt Nam như Tiên Nguyễn... Cả hai thường xuyên ngồi cùng bàn trong những bữa tiệc riêng của giới thượng lưu. Nga Nguyễn và Tiên Nguyễn chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội, thường xuyên chụp chung hình trong những chuyến đi chơi. Cô gái thân với nữ bệnh nhân Covid-19 số 17 còn quan hệ với những tên tuổi khủng trong làng thời trang, ví dụ như biên tập viên tạp chí Voguge Anna Dello Russo. Năm 2018, cô nàng cũng xuất hiện tại Met Gala, bữa tiệc mà bất kỳ người mẫu, người làm trong lĩnh thời trang cũng khao khát được mời tham dự. Do tính chất công việc, Nga Nguyễn cũng có cơ hội tiếp xúc với nhiều ngôi sao Á, Âu nổi tiếng như Phạm Băng Băng, Song Hey Kyo,.... Nga Nguyễn tỏ ra là một người "biết hưởng" khi tham gia tiệc tùng liên miên. Cô nàng còn được Salt Bae - đầu bếp rắc muối đình đám phục vụ riêng, đây là điều mà không phải cứ có tiền là làm được. Trên trang cá nhân của mình, Nga Nguyễn đăng tải những tấm hình đi công tác, du lịch khắp thế giới, tiếp xúc với toàn tên tuổi nổi tiếng. Căn hộ được cho là của Nga Nguyễn vô cùng sang trọng với phần sân vườn rộng, sàn lát gỗ và không gian mở. Cùng chung tay chặn đứng dịch bệnh Covid-19!

Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khủy tay áo; tránh đưa tay lên mắt, mũi miệng; hạn chế tiếp xúc gần trong khoảng cách 1m với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở; thường xuyên lau chùi vật dụng bằng chất tẩy rửa thông thường; đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông. Người dân không đi du lịch đến các nước, khu vực đang có dịch Covid-19. Xem thêm clip: Sức khỏe bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 ra sao? | VTC Now - Nguồn: Youtube