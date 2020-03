Chân dung nữ sinh ngành Y xung phong làm việc trong khu cách ly Covid-19

Mới đây, trên diễn đàn của trường Đại học Duy Tân chia sẻ bài viết của một người mẹ có con gái đang là sinh viên năm thứ 5, ngành Y của trường đăng kí tham gia hỗ trợ các y, bác sĩ trong khu vực cách ly Covid-19 gây chú ý trên nhiều diễn đàn mạng. Theo tìm hiểu, cô gái dũng cảm xung phong làm nhiệm vụ ở khu cách ly dịch Covid-19 có tên Trần Huyền Thảo An, sinh năm 1996, đến từ Đà Nẵng. Hiện, cô nàng đang là sinh viên Y5, khoa Y của trường Đại học Duy Tân. Ban đầu, nguyện vọng vào khu cách ly Covid-19 làm việc của Thảo An không được mẹ đồng ý nhưng sau đó, thấy được tinh thần quyết tâm của con gái nên mẹ cô cũng xuôi. Nữ sinh viên ngành Y cho biết có lẽ do mẹ cô cũng là một bác sĩ nên hiểu được tình hình dịch bệnh cũng như thông cảm với suy nghĩ muốn cống hiến của con. "Con đã quyết định như vậy tôi cũng đành thuận theo. Tôi cũng đã ra chỉ thị cho con, nếu đã quyết tâm đi thì nhất định phải giữ sức khỏe, không để bị nhiễm virus" - Cô Nguyễn Luyến, mẹ của Thảo An chia sẻ. Hừng hực quyết tâm chung tay vì cộng đồng chống lại dịch Covid-19, Thảo An cho hay muốn góp chút sức nhỏ bé để phục vụ Tổ quốc, thanh xuân được làm những điều có ích xã hội. "Là sinh viên ngành Y, chúng em luôn sẵn sàng hỗ trợ khi đất nước cần. Bất kỳ khi nào dịch bùng phát, diễn biến phức tạp, cần đến hỗ trợ thì em luôn sẵn sàng lên đường" - Cô sinh viên năm thứ 5 Đại học Duy Tân cho hay. Biết trước vào làm việc trong khu vực cách ly Covid-19 sẽ có những khó khăn nhất định thế nhưng Trần Huyền Thảo An không mảy may e ngại, có chăng điều cô lo lắng nhất đó chính là bản thân chưa đủ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn để tham gia. Cô sinh viên ngành Y cho hay trong khoa cũng đã có một số bạn đăng ký tự nguyện đi hỗ trợ đội ngũ y tế trong công tác chống dịch Covid-19 chứ bản thân không phải người dũng cảm duy nhất và mong mọi người cùng nhau để chống lại đại dịch của thế giới. Mặc dù không yên tâm về việc con sẽ vào khu cách ly làm việc nhưng mẹ và gia đình Thảo An rất tự hào vì cô nàng mạnh mẽ, quyết đoán và có ý thức cộng đồng cao. Bên cạnh lời khen về sự dũng cảm, dân mạng cũng nhận xét Thảo An sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thu hút. Bên cạnh đó, cô nàng cũng khá rụt rè khi chia sẻ mong muốn thầm lặng cống hiến, không muốn sự việc trở nên ồn ào và thậm chí rằng sợ bị mọi người nói là tranh thủ đánh bóng tên tuổi. Xem thêm clip: Trường hợp thứ 35 mắc COVID-19 tại Việt Nam | COVID-19 diễn biến phức tạp tại Châu Á | VTV24 - Nguồn: Youtube

