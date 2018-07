Truy tìm nhóm người nghi đánh ghen lột áo, đổ mắm tôm ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Do vụ việc nghi đánh ghen xảy ra vào giờ trưa tại khu vực ít người qua lại nên công tác điều tra của công an xã Phùng Xá và huyện Thạch Thất khó khăn.

Sáng ngày 13/7, thông tin với PV Kiến Thức về tiến độ điều tra nghi vấn đánh ghen lột áo, đổ mắm tôm lên người cô gái trẻ, lãnh đạo Công an xã Phùng Xá (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Thạch Thất truy tìm nhóm người gây ra vụ việc cũng như nạn nhân.

Hình ảnh cô gái nghi bị đánh ghen, lột quần áo, đổ mắm tôm lên người ở Phùng Xá (Thạch Thất, Hà Nội) được chia sẻ lên mạng xã hội.

“Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 13h ngày 12/7, tại khu công nghiệp đồ mộc của xã. Do thời điểm đó ít người dân qua lại nên khi chúng tôi đến tìm hiểu, thì người dân xung quanh hầu như không biết. Trong hôm qua, Công an xã phối hợp với cơ quan chức năng điều tra thu thập thông tin tới 2, 3h sáng nay (13/7)”, vị lãnh đạo Công an xã Phùng Xá này thông tin.

Trước đó, chiều 12/7, trên mạng xã hội Facebook đồng loạt đăng tải hình ảnh một cô gái nghi bị đánh ghen lột áo, đổ mắm tôm lên đầu, tóc và lưng ngay giữa đường.