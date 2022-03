Truy tìm đối tượng liên quan “động lắc” ở BV Tâm thần TW I

Liên quan vụ hoạt "động bay lắc" ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định truy tìm Đào Hoài Điệp (37 tuổi, ở xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Theo cơ quan Công an, Điệp là đối tượng bỏ trốn khỏi cơ sở chữa bệnh bắt buộc, hiện không rõ đang ở đâu, cần truy tìm để phục vụ biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị các đơn vị thuộc Công an Hà Nội và các cục nghiệp vụ, Bộ Công an phối hợp truy tìm. Khi thấy đối tượng trên, đề nghị thông báo cho Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ: số 7, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; số điện thoại: 0961.428.887, điều tra viên Trần Văn Duy).

Quyết định truy tìm của cơ quan Công an.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Đào Hoài Điệp là đối tượng liên quan đến băng nhóm tội phạm ma túy tại "động bay lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I do đối tượng Nguyễn Xuân Quý cầm đầu.

Liên quan đến vụ án này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố 10 bị can.

Cụ thể, Nguyễn Xuân Quý (39 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) bị đề nghị truy tố về các tội: Mua bán, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Năm đàn em của Quý bị đề nghị truy tố về các tội Mua bán, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bốn bị can nguyên là cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I bị đề nghị truy tố về các tội danh khác nhau. Trong đó, bị can Nguyễn Anh Vũ (kỹ thuật viên Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền) bị đề nghị truy tố về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy". Hai bị can Nguyễn Thị Minh Huệ (điều dưỡng viên) và Bùi Thị Hạt (hộ lý Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền) cùng bị đề nghị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Riêng bị can Đỗ Thị Lưu (Trưởng khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền) bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

