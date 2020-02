Truy tìm chủ facebook Lương Hoàng Anh tung tin bịa đặt về tỏi Lý Sơn

(Kiến Thức) - Ngày 6/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Cục A05 Bộ Công an phối hợp truy tìm chủ tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh, người tung tin bịa đặt về tỏi Lý Sơn nhiễm thuốc trừ sâu.

Trong công văn nêu rõ: "Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tài khoản facebook có nickname Lương Hoàng Anh đã đăng tải thông tin hoàn toàn bịa đặt, sai lệch, vô căn cứ về tỏi Lý Sơn làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, chính trị của huyện đảo Lý Sơn.

Chủ tài khoản này cho rằng "Năm nay toàn bộ giáo dân đảo bé Lý Sơn thu hoạch được 49kg tỏi Cô Đơn Lý Sơn, Mỵ không dùng tỏi đảo Lớn nữa vì cả đảo đã nhiễm thuốc trừ sâu, nguồn nước giếng bơm lên tưới giờ cũng toàn thuốc trừ sâu. Nên sản lượng tỏi sạch có từng này. Mỵ sẽ để 9kg biếu gia đình và bạn thân. Còn lại Mỵ đóng gói 300gr chia cho mỗi người đã đăng ký theo thứ tự..". Thông tin này đã gây hoang mang và bức xúc của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói chung và huyện Lý Sơn nói riêng.

Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành xác minh thông tin về chủ tài khoản Lương Hoàng Anh, tuy nhiên ngày 5/2/2020 chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh đã khóa facebook cá nhân. Để phục vụ công tác đấu tranh, xử lý đối tượng vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Cục A05, Bộ Công an phối hợp truy tìm chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh để có hướng đấu tranh, xử lý theo quy định".

Facebook Lương Hoàng Anh và bài đăng về tỏi Lý Sơn. Chiều qua (5/2), ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết đã chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng nông thôn phối hợp với Công an huyện xác minh chủ tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh đưa thông tin không chính xác về tỏi Lý Sơn . Đồng thời làm rõ toàn bộ nội dung mà Facebooker này thông tin không đúng về tỏi Lý Sơn. Ông Việt cho rằng những thông tin sai lệch trên sẽ gây hoang mang, ảnh hưởng đến thương hiệu tỏi Lý Sơn mà cán bộ, người dân trên đảo này đã dày công xây dựng. Trước đó, ngày 4/2, tài khoản Lương Hoàng Anh đăng ảnh chụp đĩa tỏi và loan tin: "Năm nay, toàn bộ giáo dân đảo bé Lý Sơn thu hoạch được 49kg tỏi cô đơn Lý Sơn. Tôi không dùng tỏi đảo lớn nữa vì cả đảo đã nhiễm thuốc trừ sâu, nguồn nước giếng bơm lên tưới giờ cũng toàn thuốc trừ sâu. Nên sản lượng tỏi sạch chỉ có từng này". Tiếp đó, tài khoản này rao bán tỏi với giá 700.000 đồng cho 300gr. Bà Lương Hoàng Anh là doanh nhân và là vợ cũ của một diễn viên điện ảnh Huy Khánh. Ngay lập tức, thông tin "tỏi Lý Sơn và đảo lớn nhiễm thuốc trừ sâu" gây tranh cãi trong dư luận. Nhiều người cho rằng thông tin chưa xác thực, việc chủ tài khoản này tung tin mà không có căn cứ sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín và hiệu quả kinh doanh tỏi của huyện đảo Lý Sơn.