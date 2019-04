Giải cứu thành công 3 phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài

Nghe lời dụ dỗ, ba người phụ nữ ở Nghệ An bị kẻ gian lừa bán sang Trung Quốc. Nhiều lần, họ bỏ trốn nhưng không thành công, thậm chí còn bị đánh đập dã man. Chỉ đến khi lực lượng chức năng vào cuộc, họ mới được giải thoát trở về đoàn tụ với gia đình.

Ngày 26-4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa giải cứu thành công ba phụ nữ bị bán ra nước ngoài. Nạn nhân là Vi Thị D. (SN 1987), trú xã Đông Phục, huyện Con Cuông, Vi Thị M. (SN 1978), trú xã Yên Na, huyện Tương Dương và Vi Thị S. (SN 2001, em gái của M.). Các nạn nhân đã được trở về nhà đoàn tụ sau một thời gian bị bán sang xứ người.

Trước đó, vào tháng 7-2018, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra, xác minh đường dây mua bán người xảy ra tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An. Qua đó, các trinh sát phát hiện chị D. bị đối tượng Vi Thị Chiều (SN 1992), trú xã Yên Na, huyện Tương Dương lừa bán ra nước ngoài. Chiều dụ dỗ chị D. sang Trung Quốc làm ăn việc nhẹ, lương cao nhưng khi sang đó thì bị lừa bán .

Các nạn nhân được giải cứu

Tháng 3-2019, khi biết con bị bán ra nước ngoài, gia đình đã làm đơn kêu cứu. Vi Thị D. đã có lần bỏ trốn nhưng bị bắt lại và bị các đối tượng nhốt, đánh đập thậm tệ và muốn trở về quê thì phải nói với gia đình đưa một khoản tiền chuộc chúng mới thả.



Trường hợp hai chị em Vi Thị M. và Vi Thị S., do nghe lời dụ dỗ của một người phụ nữ tên Kim, trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An nên vào khoảng đầu năm 2018 Vi Thị M. đã đồng ý ra nước ngoài làm việc với lời hứa hẹn sẽ có mức lương cao. Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc, M. đã bị đối tượng Kim lừa bán. Qua mạng xã hội, Vi Thị M. đã liên lạc được với em gái ở nhà là Vi Thị S.

Khi biết chị Vi Thị M. bị lừa bán qua nước ngoài, đầu tháng 4-2019 Vi Thị S. đã quyết định sang để đón chị về, tuy nhiên khi qua đó thì bị các đối tượng người nước ngoài giữ lại. Vi Thị S. sau đó tìm cách liên lạc với lượng lượng Công an Nghệ An để cầu cứu.

Nhận được nguồn tin, ngày 25-4, Phòng CSHS Công an Nghệ An vào cuộc, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nước tìm và giải cứu thành công các nạn nhân.