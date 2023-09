Hà Nội: Bắt 8 đối tượng đuổi đánh nhau khiến 3 người bị thương nặng

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì, TP Hà Nội cho biết vừa bắt khẩn cấp 8 đối tượng liên quan đến vụ đuổi đánh nhau trong ngày nghỉ lễ vừa qua.

Trước đó, ngày 2/9, Công an xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc, tại đường TL414 (thôn Hà Tân, xã Tản Lĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô BKS: 29X5-536.xx do Nguyễn Danh Lương (SN 2006, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội) điều khiển, chở Phí Đăng Dự (SN 2006 ở cùng xã) va chạm với xe mô tô BKS: 29U1-524.xx do Quách Mạnh Hùng (SN 2004, ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây) điều khiển đi cùng chiều.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Đi cùng xe với Hùng là Lê Trần Khánh My (SN 2007, trú tại thôn Liên Minh, xã Thụy An, huyện Ba Vì). Cả hai xe trước khi xảy ra tai nạn đều di chuyển hướng thị xã Sơn Tây đi khu di tích Đá Chông. Hậu quả, Dự, Lương và My đều bị chấn thương sọ não, Hùng bị thương tích nhẹ. Hai chiếc xe mô tô bị hư hỏng sau tai nạn. Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an xã Tản Lĩnh đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Ba Vì tổ chức xác minh, xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông.

Quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện trước đó, do có sự mâu thuẫn nên các đối tượng đã đi xe máy đuổi đánh nhau dẫn đến tai nạn. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đặc biệt liên quan đến các thanh, thiếu niên đua xe lạng lách, đánh võng, đuổi đánh nhau, Công an xã Tản Lĩnh đã báo cho Công an huyện Ba Vì phối hợp điều tra, xác minh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì xác định, do đi chơi trên địa bàn vườn Quốc gia Ba Vì bị một nhóm thanh niên gây gổ, đánh nhau và đăng lên mạng xã hội Tiktok khiêu khích, Đặng Ngọc Duy (SN 2007) đã kể chuyện cho Vũ Minh Quân (SN 2007, cùng trú tại xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) biết.

Sau đó, Quân bàn với Duy chế tạo 1 khẩu súng cồn để ngày 2/9 đi lên vườn Quốc gia Ba Vì, cầm theo phòng thân, nếu có nhóm nào đuổi đánh sẽ sử dụng để bắn lại. Khoảng 8h30 ngày 2/9, Duy đi xe máy đón Quân và mang theo súng cồn tự chế trước đó. Sau đó, cả 2 tụ vào nhóm bạn gần 20 đối tượng có chuẩn bị thêm dao và tháo hết biển kiểm soát xe nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Khi lên đến cổng vườn Quốc gia Ba Vì, nhóm của Quân gặp một nhóm thanh, thiếu niên khác gồm 8 đối tượng ở 2 huyện Hoài Đức và Quốc Oai, là bạn của Đặng Quang Trường cùng nhóm với Duy và Quân nên Trường rủ cả bọn nhập hội, nếu có mâu thuẫn thì cùng nhau giải quyết. Quá trình di chuyển, các đối tượng dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, bóp còi, nẹt pô, gây mất trật tự công cộng. Sau khi lên vườn Quốc gia Ba Vì chơi, khoảng hơn 11h cả nhóm đi xuống và tình cờ gặp một nhóm thanh niên khác đi xe máy biển kiểm soát tỉnh Hòa Bình khiêu khích, đánh võng, nẹt bô trước mặt.

Bực tức, ổ nhóm của Duy và Quân cầm theo súng cồn, 1 con dao tự chế rồi phóng xe máy đuổi theo. Trên đường dồn đuổi, khi cách nhóm thanh niên đi xe máy biển số của tỉnh Hòa Bình khoảng 15m, Quân sử dụng súng cồn bắn 1 phát sang bãi đất trống nhằm phát tiếng nổ hơi để đe dọa đối phương. Biết đối thủ có súng, nhóm thanh niên đã tạt xe vào lề đường để nhường cho Duy, Quân và đồng bọn di chuyển vượt lên. Quân tiếp tục dùng súng bắn 1 phát chỉ thiên, sau đó chĩa súng vào chân nam thanh niên phía bên kia bắn dọa.

Khi ra đến đường TL414, các đối tượng bàn nhau tiếp tục đi tìm nhóm thanh niên điều khiển xe máy biển số “tỉnh ngoài” để đánh dằn mặt. Khi đi theo hướng Sơn Tây về Đá Chông - Minh Quang (Ba Vì) nhóm của Quân phát hiện 10 thanh niên đi trên 5 xe máy đeo biển kiểm soát tỉnh Vĩnh Phúc, đã tiếp tục giơ súng cồn lên đe dọa. Sợ hãi, nhóm thanh niên trên đã phóng xe máy bỏ chạy về hướng đi thị xã Sơn Tây. Trong đó, có 1 xe máy nhãn hiệu Vision chở 3 nam thanh niên do không làm chủ được tốc độ nên bị ngã xuống đường.

Thấy vậy, một số đối tượng đã nhảy xuống xe, lao vào đấm đá 3 nam thanh niên này. Đối tượng Nguyễn Việt Bắc còn rút thắt lưng da trên người vụt đánh đối phương. Trong khi đó, Đạt sử dụng dao giơ lên dọa khiến 3 nam thanh niên phải van xin. Sau đó, nhóm của Quân lại lên xe máy đi tìm các nhóm thanh niên khác để đánh. Trên đường hướng về thị xã Sơn Tây, nhóm côn đồ gặp nhóm thanh niên địa phương, trong đó có Quách Mạnh Hùng và Lê Trần Khánh My đi xe máy ngược chiều. Cho rằng Hùng “nhìn đểu” mình, Bắc rủ Nguyễn Văn Hiếu quay xe đuổi theo.

Khi đuổi áp sát xe của Quách Mạnh Hùng, Bắc ngồi sau xe dùng thắt lưng da vụt 1 cái trúng vào vai phía sau của đối phương. Sau đó, Hiếu điều khiển xe chở Bắc vượt lên trên theo hướng đi khu di tích Đá Chông. Bị đánh, Hùng tăng ga đuổi theo xe máy của Hiếu. Các đối tượng liên tục đánh lái trên đường để né tránh nhau. Cùng lúc này, Lương điều khiển xe máy chở Dự ngồi phía sau không làm chủ được tốc độ đã đâm ngang vào xe máy của Hùng dẫn đến vụ tai nạn giao thông làm 3 thanh niên bị chấn thương sọ não.

Quá trình điều tra, đến ngày 6/9, Công an huyện Ba Vì đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng gồm Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Việt Bắc, Đặng Quang Trường, Vũ Đình Giang, Đỗ Hồng Quân, Vũ Minh Quân, Hoàng Quốc Đạt, Nguyễn Việt Tùng về hành vi Gây rối trật tự công cộng .