Giở trò đồi bại không thành, gã say rượu gây tội ác kinh hoàng

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h ngày 6/5/2018, cả thôn Nà Phạc bao trùm trong bóng tối, chỉ còn những tiếng côn trùng kêu rả rích. Đang ôm 2 đứa con nhỏ chập chờn trong giấc ngủ, chị Triệu Thị Coi (SN 1993) bỗng giật thót mình khi nghe tiếng gõ cửa, kèm tiếng kêu cứu thảng thốt của người chị dâu Triệu Thị Phương (SN 1984) ở cách nhà không xa. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi chốt cửa vừa được mở ra, chị Coi phát hiện người chị Phương bê bết máu. Trong tiếng nói yếu ớt, chị Phương cho biết đang bị Lý Đình Khánh (SN 1987, người cùng địa phương) dùng dao truy sát và bảo người em dâu đóng chặt cửa lại. Tiếng động lớn trong đêm khiến bà Lý Thị Dâm (SN 1932, bà chị Coi) choàng tỉnh giấc. Trong khi 2 cháu Triệu Văn Tiến (SN 2012) và Triệu Nhật Uyên (SN 2016), hai con chị Coi vẫn say giấc ngủ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Trước tình huống nguy hiểm, chị Phương nén đau ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. Chưa đầy 5 phút sau, Khánh đã xuất hiện, đạp cửa xông vào, trên tay lăm lăm con dao thái chuối. Nhìn thấy chị Phương, Khánh lao tới chém như điên dại cho tới lúc nạn nhân đổ gục xuống. Quá hoảng sợ, chị Coi tháo chạy, trượt xuống ta luy trước cửa nhà để đi trốn. Tại đây, Khánh tiếp tục dùng dao sát hại bà Dâm, cháu Tiến, cháu Uyên một cách không ghê tay. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Chưa dừng lại ở đó, Khánh cầm theo hung khí quay trở lại nhà chị Phương với mục đích tìm hai con của chị định sát hại nhằm bịt đầu mối, nhưng không thấy ai. Trong cơn điên loạn, gã gào thét và đập phá đồ đạc, rồi dùng bật lửa châm đốt thiêu trụi ngôi nhà. Lý Đình Khánh bị bắt giữ ngay sau khi gây ra vụ thảm sát. Khánh khai, chiều 6/5, Khánh đi giúp gia đình bên ngoại chị Triệu Thị Phương sửa nhà. (Hiện trường ngôi nhà bị Lý Đình Khánh đốt cháy) Sau bữa cơm tối trở về, khi đi xe máy qua nhà chị Phương, Khánh dừng xe ghé vào để xin cốc nước. Tại đây, sẵn trong người có hơi men, dục vọng nổi lên, Khánh đòi chị Phương cho quan hệ tình dục nhưng bị khước từ. Trong lúc giằng co, Khánh tát chị Phương nhưng bị đẩy ngã về phía tủ tivi. Lúc này, phát hiện con dao thái chuối trên kệ, Khánh đã vớ lấy và thực hiện vụ truy sát kinh hoàng. Sau khi kẻ thủ ác bị khống chế, bắt giữ, chị Triệu Thị Coi mới dám quay trở về nhà. Chứng kiến cảnh tượng bà, chị dâu và 2 đứa con nhỏ bị sát hại dã man, chị đã ngất xỉu và được mọi người đưa đi cấp cứu. (Công an khám nghiệm hiện trường vụ thảm án) Ngày 16/1/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lý Đình Khánh (SN 1987, trú xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) về tội "Giết người" và tội "Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản". Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng lúc đó say rượu không kiểm soát được bản thân. Trong lời nói sau cùng, Lý Đình Khánh nhận thức hành vi của mình là đặc biệt nghiêm trọng, mong Hội đồng xét xử giảm hình phạt để bị cáo có cơ hội trở về lao động sản xuất bù đắp một phần nỗi đau cho gia đình người bị hại. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Lý Đình Khánh có nhân thân xấu, từng bị Tòa án nhân dân huyện Thạch An xét xử về tội "Hiếp dâm trẻ em". Chấp hành xong án phạt tù về địa phương chưa được bao lâu, bị cáo lại tiếp tục ra tay giết 4 người. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng của nhiều người, đặc biệt có người già và trẻ em là những người cần được bảo vệ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Bị cáo thể hiện thái độ hung hãn, coi thường pháp luật, hành vi của bị cáo gây ra nỗi đau mất mát lớn cho gia đình của người bị hại. Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Lý Đình Khánh tử hình đối với tội "Giết người" và 3 năm tù đối với tội "Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản". Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chịu cho cả hai tội là "Tử hình". (Ảnh minh họa, nguồn Internet) >>> Xem thêm video: Rùng mình lời khai của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ.

