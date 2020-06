Truy nã đối tượng bỏ trốn khi bị dẫn giải lên phòng xét xử

(Kiến Thức) - Ngày 20/6, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Trung (SN 1983 ở tổ 7, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội) về hành vi Trốn khi đang bị áp giải theo điều 386 Bộ luật hình sự.

Theo đó, ngày 18/6, Công an quận Hà Đông đã có báo cáo lên Công an TP Hà Nội về việc Nguyễn Văn Trung trốn thoát trong khi các cán bộ công an dẫn giải lên phòng xét xử Toà án nhân dân quận Hà Đông và tội danh Tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng, đe doạ giết người.



Thời điểm 9h30 sáng 18/6, nhiều người dân chứng kiến một người đàn ông khoảng 40 tuổi bỏ chạy khỏi trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà Đông, phía sau là lực lượng chức năng đang truy đuổi. Trong lúc bỏ chạy, đối tương 1 tay vẫn đeo còng, 1 tay cầm vật nghi như dao. Bị cáo này là Nguyễn Văn Trung (SN 1983 ở tổ 7 phường La Khê, quận Hà Đông).

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Trung.

Nguyễn Văn Trung là đối tượng cộm án ở địa phương khi có 2 tiền án, 1 tiền sự.

Trước đó, ngày 9/11/2011, Trung bị Công an phường Văn Quán, Hà Đông xử phạt hành chính tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Ngày 30/6/2012, Toà án nhân dân quận Thanh Xuân xử 36 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật. Ngày 13/7/2017, Toà án nhân dân quận Hà Đông xử 8 tháng tù giam tội trộm cắp tài sản. Tháng 11/2019, Trung tiếp tục bị Công an quận Hà Đông bắt về hành vi “trộm cắp tài sản” và đang cho tại ngoại.

Trung bị bắt và đưa ra xét xử, vì hành vi dùng báng súng cả đêm đánh bạn gái đến thương tật. Trong lúc chuẩn bị xét xử, đối tượng đã manh động bỏ chạy khỏi trụ sở Toà án nhân dân quận Hà Đông.

