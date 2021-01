Truy bắt trùm giang hồ Bảo “chó” chuyên tín dụng đen, đánh bạc

Công an tỉnh Thanh Hóa đang truy bắt Bảo “chó” - trùm giang hồ cầm đầu ổ nhóm tội phạm chuyên hoạt động cho vay tín dụng đen, đánh bạc… để điều tra, làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Sáng 22/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Đình Bảo (tức Bảo "chó", SN 1996, trú tại P. Đông Hương, TP. Thanh Hoá) để điều tra, làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Thời điểm thi hành lệnh khám xét, Nguyễn Đình Bảo không có mặt tại nơi cư trú, lực lượng Công an đang tích cực truy bắt...

Cảnh sát khám xét nơi ở của Bảo "chó".

Bảo “chó” là đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm chuyên hoạt động cho vay tín dụng đen, đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, ghi số lô, số đề… Chỉ trong thời gian ngắn gần đây, nhóm đối tượng này đã sử dụng súng Colt tự chế (có tính năng, tác dụng tương tự súng quân dụng), dao kiếm đuổi chém nhau trên đường gây bức xúc cho nhân dân.

Trước đó, tối 14/1/2021, do mẫu thuẫn với một số đối tượng khác, nhóm của Nguyễn Đình Bảo đã sử dụng súng Colt tự chế đuổi bắn 4 đối tượng khác tại khu vực gần sân vận động tỉnh Thanh Hóa (phường Ba Đình, TP. Thanh Hoá). Vụ việc khiến 1 người bị thương và gây náo loạn khu phố, gây hoang mang cho người dân trong khu vực.

Tiếp đó, tối ngày 17/1, tại quán Bar mini Kyoto PUB ở Toà nhà thương mại số 01 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, trong khi uống bia tại đây, nhóm của Nguyễn Đình Bảo tiếp tục có mâu thuẫn và đánh anh Đoàn Văn Hải (khách của quán bar) bị thương.

Trước hành vi manh động, côn đồ của nhóm đối tượng trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã cùng với Công an TP. Thanh Hóa củng cố tài liệu chứng cứ để điều tra, làm rõ và truy bắt các đối tượng trên.

Đến nay, liên quan đến vụ việc đuổi chém, bắn nhau trên phố tối 14/1, Công an TP. Thanh Hóa đã điều tra, bắt giữ 5 đối tượng đàn em của Bảo chó gồm: Đỗ Văn Chất (SN 1997), Nguyễn Đình Dương (SN 2003), Lê Ngọc Tú (SN 2003), Vũ Hoàng Hải (SN 1994), Trương Xuân Duy (SN 1996), đều trú tại TP Thanh Hóa.

5 đối tượng liên quan đến vụ đuổi chém, bắn nhau trên đường phố bị Công an TP. Thanh Hóa bắt giữ.

Liên quan đến vụ việc xảy ra tối ngày 17/1 tại quán Bar mini Kyoto PUB, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Hoài Anh Tuấn (SN 2004), Nguyễn Như Vương (SN 2002), trú tại phường Đông Vệ, TP. Thanh Hoá để điều tra, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Bảo về tội “Gây rối trật tự công cộng” và tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan.

