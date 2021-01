Tin nóng ngày 21/1: Không xin được tiền, chồng bỏ thuốc chuột đầu độc vợ

Không xin được tiền chồng bỏ thuốc chuột đầu độc vợ: Chu Văn Sáng (55 tuổi, trú xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) vì không xin được vợ cũ là chị Nguyễn Thị A. (SN 1973, trú cùng địa phương) 10 triệu đồng tiêu xài, Sang đã nghĩ cách đầu độc người mình từng đầu ấp tay gối tuy nhiên đã bị chị A. phát hiện và trình báo Công an. Hôm nay, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt 8 năm tù về tội Giết người. 5 cô gái bán dâm trong quán cà phê: Ngày 21/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa kiểm tra quán cà phê Sao Đêm Quán ở thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác bắt quả tang Lê Văn Nam (34 tuổi, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đang chứa chấp 5 đôi nam nữ mua bán dâm. Theo thỏa thuận, giá mỗi lần bán dâm là 300.000 đồng. Gái bán dâm được hưởng 50% số tiền này. Trường tiểu học bất ngờ bốc cháy giữa trưa: Khoảng 12h30 ngày 21/1, Công an tỉnh Nghệ An nhân tin báo xảy ra cháy phòng học lớp 5B tại tầng 2 của Trường Tiểu học Nghi Thái, ở xóm Thái Sơn, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc. Rất may thời điểm xảy ra cháy, các em học sinh đang nghỉ trưa tại tầng 1 nên phòng học không có người. Nữ sinh 19 tuổi cất giấu ma túy trong phòng trọ: Ngày 21/1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phối hợp với Công an phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột đã kiểm tra dãy nhà trọ trên đường Phan Huy Chú. Tại phòng trọ, Công an phát hiện nữ sinh Lê Nguyễn Kiều H. (19 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) đang là sinh viên năm nhất tại một trường đại học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang cất giấu 6 nửa viên chất ma túy trong túi xách. H. khai, được 1 người bạn mới quen cho số ma túy trên về sử dụng. Đôi nam nữ bị sát hại nghi do ghen tuông: Đêm 20/1, tại xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, Bến Tre đã xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là Cao Duy Quý (29 tuổi) và Đồng Thị Thu Nga (34 tuổi, cùng trú tại huyện Ba Tri, Bến Tre). Trước đó bà Nga có mối quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng đối với Nguyễn Minh Hoàng (36 tuổi, ngụ huyện Ba Tri). Cùng thời gian này, Hoàng đang ở nhà trên tay có cầm một con dao và có vết thương trên người nghi dùng dao tự tử. Trộm 3 con trâu của nhà hàng xóm, bán lấy tiêu Tết: Ngày 21/1, Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết, vừa bắt đối tượng Võ Thanh Quang (32 tuổi, ngụ thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông) trộm 3 con trâu của nhà hàng xóm. Bước đầu, Quang nhận tội và khai rằng do kẹt tiền dịp cận Tết nên đã một mình trộm trâu của gia đình chị Hằng để bán kiếm tiền. Ông bị thương nặng gào khóc bên cháu gái tử vong tại chỗ: Khoảng 13h ngày 20/1, tại xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, xe ô tô do anh Vũ Đức Mạnh (SN 1971 ở TP Hải Dương) đã va chạm với xe đạp điện do ông Nguyễn Văn Thảo (SN 1954, ở xã Hồng Phong) điều khiển chở cháu N.T.A.D (SN 2012) đi cùng chiều. Hậu quả, cháu gái N.T.A.D tử vong. Người ông dù bị thương rất nặng vẫn cố lết đến bên xác cháu gào khóc thảm thiết rồi ngất lịm. (Tuyến đường nơi xảy ra vụ việc). >>> Xem thêm video: Vợ đòi ly dị, cha đầu độc 2 con bằng thuốc diệt chuột. Nguồn: ANTV.

