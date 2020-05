Trường tiểu học Lê Quý Đôn “ép” đóng học phí qua Viettel Pay: Phụ huynh bức xúc

Mới đây, một số phụ huynh tại Trường t iểu học Lê Quý Đôn (quận Hà Đông) phản ánh đến Báo điện tử Kiến Thức, về việc nhà trường ra thông báo phải nộp tiền học phí qua ứng dụng Viettel Pay.

Các phụ huynh cho rằng, con em mới trở lại trường được 2 tuần sau kỳ nghỉ dịch COVID-19 và nhà trường bắt phụ huynh phải đóng học phí qua ứng dụng trung gian như vậy là thiếu hợp lý.

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông) bắt đầu áp dụng thu học phí không dùng tiền mặt từ tháng 5/2020

Một phụ huynh có con theo học lớp 1 tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông) nêu quan điểm: "Khi cho con đi học được một tuần thì được cô giáo chủ nhiệm lớp thông báo chung cho tất cả phụ huynh của lớp rằng nhà trường sẽ không thu học phí bằng tiền mặt mà sẽ thu qua ứng dụng (app) Viettel Pay áp dụng ngay từ tháng 5 (Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Hà Đông thu học phí hàng tháng từ ngày 21- 28 hàng tháng - PV). Những tháng trước đó, phụ huynh đóng học phí bằng tiền mặt, nhiều phụ huynh cũng đã nộp theo hình thức chuyển khoản cho cô giáo chủ nhiệm bằng tài khoản ngân hàng nhờ nộp hộ... Nhưng giờ nhà trường không cho số tài khoản của trường để phụ huynh chuyển khoản trực tiếp mà phải nộp qua ứng dụng Viettel Pay. Khi cô giáo đưa ra ý kiến thì rất nhiều phụ huynh không đồng ý nộp học phí qua hình thức này." Vị phụ huynh này cho biết, tuy còn nhiều phụ huynh có ý kiến về việc thu học phí qua ứng dụng Viettel Pay nhưng phía nhà trường đã ra văn bản thông báo rằng 100% phụ huynh sẽ đóng tiền học phí cho con em mình qua ứng dụng Viettel Pay từ tháng 5/2020. Chính vì thế, nhiều phụ huynh cho rằng nhà trường đã thông báo bằng hình thức bắt ép các phụ huynh phải đóng học phí qua ứng dụng Viettel Pay mà không có lựa chọn khác. Hiện tại nhiều phụ huynh vẫn chưa quen với việc sử dụng ví điện tử và phải nộp học phí qua khâu trung gian liệu có an toàn?

Thông báo của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông) về việc áp dụng thu học phí qua ứng dụng Viettelpay

Trao đổi với PV Kiến Thức, bà Teo Thị Thanh Mai - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông) cho biết: Trường Tiểu học Lê Quý Đôn là một trong những trường cuối cùng của quận Hà Đông áp dụng hình thức thu học phí không thu tiền mặt, nhiều trường đã không thu tiền mặt từ cuối năm 2019 theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo... Bước đầu cũng có chút bỡ ngỡ cho các phụ huynh khi thực hiện hình thức thu học phí qua ngân hàng số Viettel Pay của nhà trường. Tuy nhiên, nhà trường không ép buộc phụ huynh mà mới chỉ triển khai bước đầu và tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc với phụ huynh... mọi thắc mắc đề được giải đáp và có phụ huynh không thực hiện được bằng hình thức này và có lý do cụ thể thì nhà trường sẽ xem xét để giúp đỡ... Với những phụ huynh chưa có smatphone, điện thoại thông minh, hay cài đặt ứng dụng… ngoài việc hỗ trợ những phụ huynh này, nhà trường cũng có những mục cho các trường hợp đặc biệt không thể nộp tiền qua ứng dụng, hoặc lựa chọn ứng dụng khác tiện lợi…. Trường có gần 1.400 học sinh nên việc thu học phí qua ứng dụng Ngân hàng số này rất thuận tiện và tránh được tình trạng các bậc phụ huynh đến xếp hàng dài để nộp học phí. Sau một tuần thu học phí bằng hình thức thông qua ứng dụng Viettelpay, nhà trường sẽ xem xét lại và nếu khả thi sẽ áp dụng 100% với các tháng tiếp theo. Hiệu trưởng Trường tiểu Học Lê Quý Đôn (Hà Đông) cho rằng, Viettel là một tập đoàn lớn và làm việc với nhà trường bằng hình thức cam kết, có hợp đồng đàng hoàng. Ứng dụng Viettel Pay hiện đang được nhiều trường học trên địa bàn quận Hà Đông áp dụng. Phía Viettel cũng có người trực tiếp hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho phụ huynh tại trường hoặc qua điện thoại.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cho biết, Phòng đang triển khai và khuyến khích các trường trên địa bàn quận thực hiện 100% việc thu học phí không dùng tiền mặt. Việc này thuận tiện cho nhà trường dễ quản lý về tiền bạc thông qua các ngân hàng liên kết.

Trước đó, có trường đã bị mất tiền do kẻ trộm đột nhập lấy hết đi số tiền mà các phụ huynh đóng học phí. Việc quản lý tiền mặt của nhà trường gặp nhiều khó khăn. Chưa kể sẽ phụ huynh đến trường phải xếp hàng để nộp tiền, nắng, mưa… Do đó, Phòng GĐ&ĐT quận Hà Đông chỉ đạo các trường khẩn trương áp dụng hình thức thu học phí không dùng tiền mặt và hiện tại chỉ còn 1 vài trường là chưa thực hiện. Do vậy, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông mong rằng giữa nhà trường và phụ huynh cần trao đổi thẳng thắng để tìm ra được giải pháp hợp lý nhất trong vấn đề thu học phí.

Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đạo Tạo, 100% các trường sẽ thu học phí không sử dụng tiền mặt. Lãnh đạo ngành giáo dục cũng khẳng định các phương thức thanh toán không ấn định theo bất cứ dịch vụ ngân hàng nào, phụ huynh học sinh có quyền chủ động lựa chọn dịch vụ một cách thuận tiện.

