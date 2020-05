Tướng Lương Tam Quang làm Thủ trưởng CQAN điều tra Bộ Công an

Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Bộ trưởng Tô Lâm đã trao quyết định cho ông Trần Quốc Tỏ. Nguồn: Vietnamnet) Bộ trưởng Công an công bố quyết định về việc bổ nhiệm các chức danh Tư pháp đối với 2 Thứ trưởng là trung tướng Lương Tam Quang và thiếu tướng Lê Quốc Hùng. (Ảnh: Bộ trưởng Tô Lâm trao các quyết định cho Thứ trưởng Lương Tam Quang (phải) và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng (trái). Nguồn: Toquoc) Bộ trưởng Công an bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đối với trung tướng Lương Tam Quang.(Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ. Nguồn: Vietnamnet) Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc mừng đến Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và 2 Thứ trưởng Bộ Công an vừa được bổ nhiệm các chức danh Tư pháp. (Bộ trưởng Tô Lâm. Ảnh: Vietnamnet) Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự của cá nhân 2 Thứ trưởng nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Bộ trưởng đề nghị Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cần tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu, không ngừng nỗ lực, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. (Ảnh: Thứ trưởng Lê Quốc Hùng. nguồn: Vietnamnet)Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, sinh năm 1965, quê Kim Động, Hưng Yên. Quá trình công tác ông từng giữ các chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an. Ngày 15/8/2019, ông cùng với thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Zing) Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Công an. (Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân)

Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Bộ trưởng Tô Lâm đã trao quyết định cho ông Trần Quốc Tỏ. Nguồn: Vietnamnet) Bộ trưởng Công an công bố quyết định về việc bổ nhiệm các chức danh Tư pháp đối với 2 Thứ trưởng là trung tướng Lương Tam Quang và thiếu tướng Lê Quốc Hùng. (Ảnh: Bộ trưởng Tô Lâm trao các quyết định cho Thứ trưởng Lương Tam Quang (phải) và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng (trái). Nguồn: Toquoc) Bộ trưởng Công an bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đối với trung tướng Lương Tam Quang.(Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ. Nguồn: Vietnamnet) Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc mừng đến Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và 2 Thứ trưởng Bộ Công an vừa được bổ nhiệm các chức danh Tư pháp. (Bộ trưởng Tô Lâm. Ảnh: Vietnamnet) Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự của cá nhân 2 Thứ trưởng nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Bộ trưởng đề nghị Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cần tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu, không ngừng nỗ lực, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. (Ảnh: Thứ trưởng Lê Quốc Hùng. nguồn: Vietnamnet) Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang , sinh năm 1965, quê Kim Động, Hưng Yên. Quá trình công tác ông từng giữ các chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an. Ngày 15/8/2019, ông cùng với thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Zing) Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Công an. (Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân)