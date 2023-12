Trường hợp nào cảnh sát được nổ súng vào phương tiện giao thông?

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp.

Ảnh minh họa.

Tại dự thảo luật, Bộ Công an đề xuất những trường hợp Công an nhân dân và một số lực lượng khác được quyền nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.