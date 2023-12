Giang hồ khét tiếng Hoàn “Xuyến” và những lần gây tội ở đất Lâm Đồng

Theo hồ sơ và tư liệu, vào tháng 5/2023, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (tự Hoàn "Xuyến", 49 tuổi, xã Tân Lâm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) và đang tiếp tục điều tra hành vi cố ý gây thương tích khiến 1 người bị thương. Theo điều tra, năm 2022, Hoàn cho ông Nguyễn Hoàng Khải (48 tuổi, trú xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) thuê 12,5 ha đất tại thôn 5 xã Tân Lâm để trồng sầu riêng trong 10 năm. Dự kiến sau 4 năm khi cây bắt đầu cho trái, hai bên chia lợi nhuận theo tỉ lệ Hoàn hưởng 60% và ông Khải 40%. Thế nhưng, mới chỉ được 1 năm thì Hoàn muốn đòi lại thửa đất trên khiến cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Ngày 7/5, ông Khải chặt một số cây muồng do Nguyễn Văn Hoàn trồng trước đó khiến mâu thuẫn càng tăng cao. Ngày 9/5, Hoàn dẫn nhiều thanh niên mang theo hung khí đến khu đất đuổi chém khiến ông Khải bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Theo một lãnh đạo xã Tân Lâm, đầu tháng 4/2023, giữa ông Khải và con của "Hoàn Xuyến" cũng xảy ra ẩu đả cho đến ngày 9/5, thì xảy ra vụ đuổi chém này. Sau khi Hoàn bị bắt, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã đã ổn định. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) "Hoàn Xuyến" từng ở tù về tội cố ý gây thương tích. Hiện nay, khu nhà ở xã Tân Lâm để bảng hiệu nhà nghỉ - karaoke - cà phê mà Hoàn làm chủ không có giấy phép kinh doanh. "Do không có giấy phép nên ông ấy chỉ để bảng hiệu vậy thôi chứ xã không cho hoạt động, thực tế cũng không có khách đến"- vị lãnh đạo xã cho biết. Trước khi vụ đuổi chém ông Khải xảy ra, năm 2017, Hoàn từng liên quan đến một vụ giang hồ gây rúng động huyện Di Linh. Trong đó, hơn 100 đối tượng từ huyện Bảo Lâm và Lâm Hà đi trên nhiều ôtô kéo đến khu nhà nghỉ - karaoke - cà phê của Hoàn giải quyết mâu thuẫn. Không gặp được Hoàn, nhóm côn đồ đập phá tài sản trong nhà nghỉ và chém con trai của Hoàn trọng thương, phải đưa vào TP HCM điều trị. Ngoài việc bị Công an tỉnh bắt khẩn cấp, Hoàn còn là đối tượng lấn chiếm 28.316 m2 đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thuộc lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3, xã Đinh Trang. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tại đây, Hoàn đã xây dựng nhà tôn, nhà sàn, nhà vệ sinh, phòng ngủ, nhà bếp (đất phi nông nghiệp) với tổng diện tích 773 m2. Diện tích còn lại, người này trồng cây ăn trái, cây cảnh quan, hoa cảnh (đất nông nghiệp khác). Theo đơn giá đất tại bảng giá đất của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành năm 2020, giá đất phi nông nghiệp tương đương tại khu vực mà Hoàn lấn chiếm là 84.000 đồng/m2 và giá đất nông nghiệp khác là 25.000 đồng/m2. Đầu tháng 3/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xử phạt Hoàn với số tiền 200 triệu đồng vì hành vi chiếm 28.316 m2 đất nêu trên. Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng còn buộc người này phải khôi phục hiện trạng ban đầu và trả lại diện tích đất lấn chiếm trong vòng 10 ngày. Trong quyết định xử phạt này, Hoàn được xem xét tình tiết giảm nhẹ là "tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu". Đến cuối tháng 3/2023, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND huyện Di Linh cưỡng chế thực hiện theo quyết định xử phạt đối với Hoàn. Phải đến đầu tháng 10/2023, theo UBND xã Đinh Trang Thượng, toàn bộ công trình vi phạm của "Hoàn Xuyến" mới được tháo dỡ hoàn toàn, tài sản vật dụng được gia đình người này đưa ra khỏi vị trí đất lấn chiếm, tại đây không còn người ở. Thế nhưng, số tiền phạt 200 triệu đồng và số lợi bất chính gần 24 triệu đồng vẫn chưa được gia đình "Hoàn Xuyến" chấp hành nộp. Người này làm dịch vụ kết hợp nông nghiệp nên không xác định thu nhập, không được trả lương, không có tài khoản ngân hàng… nên không thể cưỡng chế một phần lương hay cưỡng chế tài khoản thi hành xử phạt. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: Vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng: Hé lộ chân tướng giang hồ Cường “quắt”.

