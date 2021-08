Ngày 7/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang phối hợp với lực lượng liên quan tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến trung úy Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1995, cán bộ Đội An ninh - Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, vụ trung úy Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 xảy ra khoảng 20h ngày 6/8, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), trung úy Nguyễn Văn Chiến bất ngờ bị một chiếc xe tải lưu thông nhanh đâm trúng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, trung úy Nguyễn Văn Chiến đã được đồng đội và nhân dân đưa đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng nên trung úy Nguyễn Văn Chiến đã không qua khỏi.

Trung úy Nguyễn Văn Chiến.

Ngay trong đêm 6/8, đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời động viên, chia sẻ với sự mất mát của gia đình Trung úy Nguyễn Văn Chiến.

Được biết, trung úy Nguyễn Văn Chiến là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em, bố mẹ đều làm nông, hoàn cảnh khá khó khăn. Đồng chí mới được Công an huyện Quỳnh Lưu điều động tăng cường xuống làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Quỳnh Văn khoảng 1 tuần nay.

Hiện vụ trung úy Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.