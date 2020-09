Tin nóng ngày 11/9: Trung úy công an chết trong tư thế treo cổ

1. Trung úy công an chết trong tư thế treo cổ ở nhà vệ sinh: Ngày 11/9, Công an TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của 1 trung uý thuộc Đội điều tra tổng hợp Công an TP Biên Hoà. Trưa 9/9, sau khi đi tập điều lệnh về, một chiến sĩ ở phòng số 4 thuộc Khu nhà tập thể Công an tỉnh Đồng Nai (phường Hoà Bình, TP Biên Hoà) bất ngờ phát hiện trung uý T.V.C. (30 tuổi, quê Nghệ An) đã tử vong trong phòng. 2. Truy tố đối tượng bỏ trốn khi bị dẫn giải ra tòa: Ngày 11/9, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Trung (tức Trung “Điếu,” sinh năm 1983, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, về tội “Trốn khi đang bị áp giải”. Trung là đối tượng đã bỏ trốn khi đang được dẫn giải tới xét xử tại Tòa án Nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) vào ngày 18/6 vừa qua. 3. Không cho vào nhà chồng dùng búa tấn công vợ: Ngày 11/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã bắt tạm giam Võ Văn Bé (66 tuổi, ngụ xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) để điều tra về tội giết người. Ông Bé bị bắt vì dùng búa tấn công vùng đầu của vợ là bà Nguyễn Thị X. (65 tuổi) gây thương tích nặng chỉ vì không cho vào nhà khi xảy ra mâu thuẫn trước đó. 4. Va chạm lúc tan trường, nam sinh lớp 11 đâm bạn bị thương: Ngày 11/9, Công an TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) đang điều tra làm rõ vụ nam sinh lớp 11 đâm bạn học cùng trường bị thương. Trưa 9/9, trong lúc dẫn xe ra về, nam sinh T.H.H. (học sinh lớp 11, trường THPT Lưu Văn Liệt) xảy ra va chạm với P.Q.A. (học lớp 12, cùng trường). Sau đó, Q. chạy xe về được một đoạn thì bị H. đuổi theo đánh trọng thương nạn nhân. 5. Nợ tiền không trả, bảo vệ dân phố bị đâm tử vong: Ngày 11/9 Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Lê Phạm Bảo Thi về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là ông Đặng Ngọc Hải (43 tuổi) là bảo vệ dân phố phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Do mâu thuẫn ông Hải không trả tiền nên Thi đã đâm tử vong nạn nhân. 6. Tìm thấy thi thể nữ sinh 17 tuổi nhảy cầu tự vẫn ở Nghệ An: Ngày 11/9, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đã tìm thấy thi thể em H.T.M. (SN 2003) trú tại xóm Yên Lâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An rồi bàn giao cho gia đình. Trước đó, đêm 10/9, lực lượng chức năng thị xã Thái Hòa nhận được tin báo của người dân về việc có người nhảy cầu tự vẫn tại cầu Hiếu nạn nhân có để lại 1 chiếc xe máy và 1 đôi giày trên cầu Hiếu. 7. Nhân viên ngân hàng tuyên bố vỡ nợ gần 200 tỷ đồng: Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định tạm giam 4 tháng với Lê Thị Thương (SN 1988, trú phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng các mối quan hệ, Thương đã vay tiền của nhiều cá nhân trên địa bàn TP Pleiku với số tiền gần 200 tỷ đồng với mục đích đáo hạn ngân hàng. Đến nay tuyên bố vỡ nợ vì không có tiền trả. >>> Xem thêm video: Giả danh nhân viên ngân hàng đi lừa đảo. Nguồn: VTV24.

