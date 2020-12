Đánh trung úy công an Hải Phòng: Hành xử vô pháp, án nào đợi?

(Kiến Thức) - Với hành vi điều kiển phương tiện vi phạm giao thông, dương tính với ma túy, đấm trung úy công an, dư luận đặt câu hỏi, Lưu Tuấn Nghĩa sẽ bị xử lý thế nào theo quy định của pháp luật?

Ngày 19/12, Công an TP Hải Phòng đã thông tin về vụ việc Lưu Tuấn Nghĩa (SN 1991, trú tại số 46 Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) điều khiển phương tiện vi phạm giao thông, đấm vào mặt một trung úy công an.



Theo đó, khoảng 8h10 ngày 18/12, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hồng Bàng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại tuyến đường Tam Bạc, phường Phan Bội Châu đã phát hiện Lưu Tuấn Nghĩa điều khiển xe mô tô BKS 15B2 - 776.72 vi phạm lỗi chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ.

. Lực lượng Công an đã khống chế Nghĩa.



Khi tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ, Nghĩa không xuất trình được giấy phép lái xe và bảo hiểm xe cơ giới. Trong quá trình tổ công tác lập biên bản theo quy định, Nghĩa không chấp hành, tự ý lấy phương tiện bỏ đi.

Tổ công tác ngăn chặn, Nghĩa đã đấm vào mặt một cán bộ chiến sỹ Công an. Lực lượng Công an đã khống chế đưa Nghĩa về trụ sở Công an phường Phan Bội Châu; qua xét nghiệm nhanh, kết quả Nghĩa dương tính với ma túy.

Dư luận đặt câu hỏi với hành vi vô pháp như trên, Nghĩa sẽ bị xử lý thế nào theo quy định của pháp luật?

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi của nam thanh niên này không chỉ vi phạm hành chính về giao thông mà hành vi còn có dấu hiệu hình sự.

Thông tin trên cho thấy, nam thanh niên có dấu hiệu vi phạm giao thông, bị CSGT yêu cầu dừng xe. Người này chỉ xuất trình được giấy đăng ký xe mà không xuất trình được giấy phép lái xe. Khi bị CSGT giải thích và nhắc nhở, người này đã không chấp hành, nghiêm trọng hơn là đã giật đứt nhiều cúc áo và đấm chảy máu mũi trung uý cảnh sát. Khi bị khống chế bắt giữ thì qua test nhanh cho thấy người này dương tính với ma tuý.

Với những hành vi như vậy, Lưu Tuấn Nghĩa sẽ bị xử lý hành chính, có thể sẽ ở mức cao nhất là phạt tới 40.000.000 đồng và tước giấy phép lái xe tới 24 tháng vì hành vi sử dụng ma tuý sau đó lái xe.

Ngoài ra, với hành vi giằng xé áo và đấm chảy máu mũi trung uý cảnh sát đây được xác định là hành vi nghiêm trọng. Cơ quan chức năng có thể xử lý hình sự người đàn ông này về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 BLHS. Mức hình phạt có thể tới 6 năm tù nếu kết quả giám định thương tích với trung uý cảnh sát có tỉ lệ thương tích từ 11% trở lên. Trường hợp thương tích dưới 11% thì hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong tội danh này là phạm tội với người thi hành công vụ, vì lý do công vụ của nạn nhân.

Luật sư Cường cho rằng, trường hợp trung uý cảnh sát không có thương tích, đối tượng này vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật hình sự.

Cụ thể, điều 330 về tội chống người thi hành công vụ quy định:

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 2 lần trở lên; c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên; đ) Tái phạm nguy hiểm.

“Hành vi của đối tượng là rất manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, ảnh hướng xấu đến an ninh trật tự. Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh và làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý để xử lý theo quy định pháp luật. Nếu phát hiện hành vi mua bán trái phép chất ma tuý hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý thì sẽ xử lý hình sự về các hành vi này” – luật sư Cường nêu ý kiến.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt khẩn cấp 2 người trong vụ CSGT bị đánh tới tấp